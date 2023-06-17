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≡ Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем говорил Токаев на курултае в Туркестане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47002
Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем говорил Токаев на курултае в Туркестане
Отправлено: 17.06.23 - 21:17
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат"
Он отметил, что курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26633
Re: Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем...
Отправлено: 17.06.23 - 21:17
#1
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Цитата:
Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить ее как зеницу ока", - 


Ну тот же ССГПО..
Отдали то, что лежит в земле допустим.
Но и земли то там нет, все выгребли иностранные кампании!
Так и везде.
Что внутри земли лежит, это не гаше.
Наша лишь земля там, где нас похоронят, на платных для этого участках..
Так что не надо чесать, что земли не отдадим ни пяди..
Все отлично отдаем и будем отдавать.
Потому что нищета тут полная..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26633
Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем говорил Токаев на курултае в Туркестане
Отправлено: 17.06.23 - 21:21
#2
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Интересно, что про землю прочитал в телеграмме..



А оно вот тут стоит, среди прочих фантастических рассказов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26633
Re: Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем...
Отправлено: 17.06.23 - 22:08
#3
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Цитата:
Токаев призвал прекратить "практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода".


А вот это правильно.
Всяких Таранов, Дзержинских, и прочих деятелей коммунистического преступного режима в топку..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1761
Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем говорил Токаев на курултае в Туркестане
Отправлено: 17.06.23 - 22:53
#4
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Цитата:
111:

Если внимательно читать, то ясно сказано прекратить давать названия советских деятелей, а про переименование ваши домыслы.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
336
Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем говорил Токаев на курултае в Туркестане
Отправлено: 18.06.23 - 00:01
#5
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26633
Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем говорил Токаев на курултае в Туркестане
Отправлено: 18.06.23 - 00:10
#6
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Цитата:
КГСПС:
Если внимательно читать,

Читать?
Первоисточник где?
Интонация, жесты?
Читать тупо может и ребенок и глупец..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7727
Re: Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем...
Отправлено: 18.06.23 - 01:43
#7
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Цитата:
111:
Читать тупо может и ребенок и глупец..

----Ты вообще статью прочел ?Или как всегда ?
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1050
Соцсети, вейпы, ономастика, толстосумы и чиновники - О чем говорил Токаев на курултае в Туркестане
Отправлено: 18.06.23 - 01:57
#8
Комментарий проходит проверку.
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