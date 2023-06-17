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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26626
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.23 - 23:52
#13246
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Отнесла на верх воду, дед скатился назад.
Я с таким недоумением.
Говорит что три года назад забирался, сейчас не смог.
Весь запутанный в леске и крючках, его моя разматывала..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26626
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.23 - 23:55
#13247
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Размотали его, он встал и пошел и поднялся с другого, более пологого места.
Оказывается наверху бабка и машина там же..
А мы уже грязные и мокрые, начали набирать родниковой воды..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26626
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.06.23 - 23:58
#13248
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Набрав воду, Амирка тоже захотел на верх..
Пришлось моей и его туда вести..
Правда другой путь, но там адски много веток и тоже крут

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