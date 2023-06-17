Отправлено: - 16:11

присутствие в нашем славном городе улицы имени первого президента Казахстана. Я считаю, что этот человек запятнал свое имя

Цитата:Почему только сегодня, а не все эти 30 лет?Так же через 30 лет скажет и о втором президенте?Зачем озвучивать это с эдакой страусинной позиции?