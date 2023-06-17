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≡ Физическую силу к ребенку применила помощница воспитателя центра коррекции для детей с инвалидностью в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47001
Физическую силу к ребенку применила помощница воспитателя центра коррекции для детей с инвалидностью в Костанае
Отправлено: 17.06.23 - 18:49
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Вечером 15 июня в мессенджерах и соцсетях распространилось видео, на котором женщина в грубой форме обращается с маленьким ребенком — резко оттягивает его назад, схватив малыша за ворот одежды, ладонями резкими движениями крутит по темени.
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Tatyan
§ Tatyan
(Пользователи)
Регистрация:
16.04.21
Сообщений:
6
Re: Физическую силу к ребенку применила помощница воспитателя...
Отправлено: 17.06.23 - 18:49
#1
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Как надоели эти больные, психичные работники в детских учреждениях!Бедные дети! Сейчас вообще нет уверенности ,в том что твоего ребенка сами же сотрудники не обидят :в садах,школах и детских центрах и пр. Если выбрала профессию(работу),связанную с детьми- будь добра,держи себя в руках,будь терпеливой и адекватной!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4315
Физическую силу к ребенку применила помощница воспитателя центра коррекции для детей с инвалидностью в Костанае
Отправлено: 17.06.23 - 19:48
#2
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Я думаю, ничего в этом страшного нет: - если воспитатель применит, иногда, грубую силу по отношению к воспитаннику. Мы тоже в 60-х и 70-х прошлого века, прошли через советские детские сады и школы: - и нас легонько поколачивали за шалости как и в детском саду так и в начальных классах - и ничего с нами не случилось и родители не бегали по этому поводу - и мы выросли здоровыми и нормальными.

НДП "Нур Отан" канул в Лету и вместе с ним очевидно изчезнут из обихода и многочисленные названия магазинчиков, кафешек и прочих питейных заведении с приставками "нур"; теперь в ходу или правильно сказать "держа нос по ветру", как бы идеологически востребовано названия с приставкой "аманат" ( заложник).

[Исправлено: ACROS, 17.06.2023 - 19:55]
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