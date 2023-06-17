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Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу
Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу
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