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≡ Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47001
Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу
Отправлено: 17.06.23 - 16:23
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Национальная сборная Казахстана встречалась в итальянском городе Парма с командой Сан-Марино. Ранее команды встречались дважды, и оба матча выиграла сборная Казахстана со счетом 4:0 и 3:1.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26578
Re: Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд в...
Отправлено: 17.06.23 - 16:23
#1
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Неожиданно совсем..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4315
Re: Сборная Казахстана одержала вторую победу подряд в...
Отправлено: 17.06.23 - 19:35
#2
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Цитата:
111:
Неожиданно


Сборная Сан-Марино - команда занимающая самое последнее место в рейтинге ФИФА.
Наверное, надо выигрывать у таких команд для накопления очков.
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