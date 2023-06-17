Отправлено: - 17:29

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С какого перепугу я должен постоянно, что то проверять, есть ли у меня задолженность

Цитата:Не знаю как у вас, а у нас в Казахстане: "...своевременная уплата налоговых обязательств - это не право, а ОБЯЗАННОСТЬ каждого гражданина страны....".Никакая налоговая организация НЕ ОБЯЗАНА вас уведомлять о своевременной уплаты ваших налогов. Вы сами ОБЯЗАНЫ это делать.Что такое налоги: - это содержание государственного аппарата, армии, МВД, образования, медицины, детские дома, пенсии и пособия и прочих институты власти.Я, лично в месяц 3-4 раза захожу в КН и проверяю наличие или отсутствие своих налоговых задолженностей. Всякое бывает: - декларации разные, платежи квартальные, полугодовые, годовые. Если опоздал с уплатой, или со сдачей декларации, то пеня набегает солидная.