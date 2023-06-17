Re: Наша полиция нас бережет? Или как гражданскому журналисту...

Отправлено: - 17:10

Как-то давно писал, что за моим домом у оврага по виноградной в городе Рудный, самое излюбленное место закладчиков наркоты, тут регулярно молодежь тусуется и рыщет по пустырю или у забора, с кем-то по телефону разговаривают, те направляют к месту закладки. Много раз наблюдал подобную картину, даже обращался чтоб установили камеру.