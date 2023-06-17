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Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по налогу на транспорт в Костанае
Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по налогу на транспорт в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46999
Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по налогу на транспорт в Костанае
Отправлено: 17.06.23 - 16:33
Также в рамках совместной отработки департамента госдоходов, частных судебных исполнителей, сотрудников полиции и прокуратуры 15 июня за неуплату налога в сумме 207 000 тенге водворен на штрафстоянку и автомобиль Land Cruiser-200.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 26575
Re: Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по...
Отправлено: 17.06.23 - 16:33
Хорошо что есть такие статьи, уже полгода хотел проверить штрафы, руки не доходили.
Через Каспий проверил наконец, все чисто.
Машина то не моя..
Через Каспий проверил наконец, все чисто.
Машина то не моя..
Re: Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по...
Отправлено: 17.06.23 - 16:55
Вот где беспредел и мафия государства. -
//- ограничение регистрационных действий в уполномоченных органах;
- запрет выезда должника за пределы страны;
- арест должника;
- приостановление действия водительских прав;
- арест банковских счетов и иного имущества.//
Причём тут водительские права и на каком праве приостановление действия?
Да и потом в списке нет ареста автомобиля, тогда на каком основании -
//15 июня за неуплату налога в сумме 207 000 тенге водворен на штрафстоянку и автомобиль Land Cruiser-200.//
Беспредел какой то.
//- ограничение регистрационных действий в уполномоченных органах;
- запрет выезда должника за пределы страны;
- арест должника;
- приостановление действия водительских прав;
- арест банковских счетов и иного имущества.//
Причём тут водительские права и на каком праве приостановление действия?
Да и потом в списке нет ареста автомобиля, тогда на каком основании -
//15 июня за неуплату налога в сумме 207 000 тенге водворен на штрафстоянку и автомобиль Land Cruiser-200.//
Беспредел какой то.
Re: Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по...
Отправлено: 17.06.23 - 16:59
//"Департамент государственных доходов по Костанайской области рекомендует проверить сведения о наличии налоговой задолженности и при наличии погасить долги", - говорится в сообщении ведомства.//
А может это департамент государственных доходов должен сначала уведомлять о задолженности, прежде чем применять все остальные меры? А то как то игра в одни ворота получается. С какого перепугу я должен постоянно, что то проверять, есть ли у меня задолженность или нет?...
А может это департамент государственных доходов должен сначала уведомлять о задолженности, прежде чем применять все остальные меры? А то как то игра в одни ворота получается. С какого перепугу я должен постоянно, что то проверять, есть ли у меня задолженность или нет?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6136
Re: Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по...
Отправлено: 17.06.23 - 17:21
У моего шурина бывало случалась неловкая стыдливость за новую одежду или обувь, чел просто стеснялся носить обновку чтобы никто не приставал, откуда мол взял или почём купил. Эти люди советской закалки, скромные, совестливые.
А нынче нахальство и наглость, вычурная показуха и ты герой своего времени. Просто какой-то позор владеть дорогой игрушкой и не платить по нему налог....
А нынче нахальство и наглость, вычурная показуха и ты герой своего времени. Просто какой-то позор владеть дорогой игрушкой и не платить по нему налог....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4307
Re: Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по...
Отправлено: 17.06.23 - 17:29
Цитата:
Не знаю как у вас, а у нас в Казахстане: "...своевременная уплата налоговых обязательств - это не право, а ОБЯЗАННОСТЬ каждого гражданина страны....".
Никакая налоговая организация НЕ ОБЯЗАНА вас уведомлять о своевременной уплаты ваших налогов. Вы сами ОБЯЗАНЫ это делать.
Что такое налоги: - это содержание государственного аппарата, армии, МВД, образования, медицины, детские дома, пенсии и пособия и прочих институты власти.
Я, лично в месяц 3-4 раза захожу в КН и проверяю наличие или отсутствие своих налоговых задолженностей. Всякое бывает: - декларации разные, платежи квартальные, полугодовые, годовые. Если опоздал с уплатой, или со сдачей декларации, то пеня набегает солидная.
Эл-починно:
С какого перепугу я должен постоянно, что то проверять, есть ли у меня задолженность
С какого перепугу я должен постоянно, что то проверять, есть ли у меня задолженность
Не знаю как у вас, а у нас в Казахстане: "...своевременная уплата налоговых обязательств - это не право, а ОБЯЗАННОСТЬ каждого гражданина страны....".
Никакая налоговая организация НЕ ОБЯЗАНА вас уведомлять о своевременной уплаты ваших налогов. Вы сами ОБЯЗАНЫ это делать.
Что такое налоги: - это содержание государственного аппарата, армии, МВД, образования, медицины, детские дома, пенсии и пособия и прочих институты власти.
Я, лично в месяц 3-4 раза захожу в КН и проверяю наличие или отсутствие своих налоговых задолженностей. Всякое бывает: - декларации разные, платежи квартальные, полугодовые, годовые. Если опоздал с уплатой, или со сдачей декларации, то пеня набегает солидная.
Владельца Land Cruiser посадили на двое суток из-за долга по налогу на транспорт в Костанае
Отправлено: 17.06.23 - 17:42
Цитата:
У нас налоги очень сложная тема, ну и раз в год декларация, о которой тоже никто не напоминает. Да и сроки подачи декларации разные, одни если сам делаешь, другие, если через фирмы.
Так вот после подачи декларации (у нас ) не знаю как у вас. Приходит уведомление о переплате или недоплате. И согласно декларации (в которой указываются банковские счета) приходит переплата или вычитывается недоплата. Всё просто.
Если же какие то замарочки и случаются, то в любом случае сначала письменное оповещение, потом ещё предупреждения вплоть до судебных исполнителей, но не вот так сразу....
ACROS:
Не знаю как у вас, а у нас в Казахстане: "...своевременная уплата налоговых обязательств - это не право, а ОБЯЗАННОСТЬ каждого гражданина страны....".
Не знаю как у вас, а у нас в Казахстане: "...своевременная уплата налоговых обязательств - это не право, а ОБЯЗАННОСТЬ каждого гражданина страны....".
У нас налоги очень сложная тема, ну и раз в год декларация, о которой тоже никто не напоминает. Да и сроки подачи декларации разные, одни если сам делаешь, другие, если через фирмы.
Так вот после подачи декларации (у нас ) не знаю как у вас. Приходит уведомление о переплате или недоплате. И согласно декларации (в которой указываются банковские счета) приходит переплата или вычитывается недоплата. Всё просто.
Если же какие то замарочки и случаются, то в любом случае сначала письменное оповещение, потом ещё предупреждения вплоть до судебных исполнителей, но не вот так сразу....
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