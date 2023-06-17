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≡ Наша полиция нас бережет? Или как гражданскому журналисту «НГ» хулиганы работать мешали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46997
Наша полиция нас бережет? Или как гражданскому журналисту «НГ» хулиганы работать мешали
Отправлено: 17.06.23 - 13:47
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27 мая я неспешно шла по улочкам СО «Мичуринец», которое расположено практически в центре Костаная. Снимала фото и видео для статьи о проблемах дачников. Когда оставалось менее 100 м до выхода по ул. Гашека (микрорайон Наурыз), дорогу преградили двое незнакомых парней.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3034
Re: Наша полиция нас бережет? Или как гражданскому журналисту...
Отправлено: 17.06.23 - 13:47
#1
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был бы труп, тогда может быть бы и занялись. а так только статистику портить...
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