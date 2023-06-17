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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд обострился
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46997
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд обострился
Отправлено: 17.06.23 - 09:24
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В стране галопирует дикая инфляция, скачкообразно растут цены на товары повсеместного спроса, на коммунальные услуги. И вот в этой удушающей атмосфере кому-то вдруг приходит мысль: а давайте-ка переименуем несколько улиц. Смотришь, жизнь и наладится…
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
61
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд обострился
Отправлено: 17.06.23 - 09:24
#1
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о! ещё один из местной компашки любителей теорий заговора. раскол в обществе по национальному признаку благополучно организован поведением северных соседей как внутри границ так и за их пределами, а также бардаком и соответственно коррупцией внутри страны.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
545
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд обострился
Отправлено: 17.06.23 - 09:29
#2
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Не надо мочиться на вентилятор - вроде и получилось, но весь забрызганный.
Такие статьи - просто сотрясание воздуха, которое никто не почувствует.
Решения уже приняты, таблички уже штампуются. Собака лает-караван идет))
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
303
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд обострился
Отправлено: 17.06.23 - 09:41
#3
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Что ещё не понятно? Бетонные столбы меняют на жестяные, деревья пилят, названия с фамилиями людей которые развешивали трупы ханов, беков и баев, очень напрягает, нонешних баев, беков и ханов, этакая фантомная боль. И по факту, выборы показали, что 90 процентам начхать, что происходит в городе и в стране, остальные 10 процентов, это и есть пополизы власти.

А про Елбасы, так это кто-то из Костанайской элиты - сказал, что была степь, а пришёл Назарбаев и построил с нуля весь Казахстан, и Костанай с дизельным заводом в частности.
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