Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастический зуд обострился

Отправлено: - 09:41

Что ещё не понятно? Бетонные столбы меняют на жестяные, деревья пилят, названия с фамилиями людей которые развешивали трупы ханов, беков и баев, очень напрягает, нонешних баев, беков и ханов, этакая фантомная боль. И по факту, выборы показали, что 90 процентам начхать, что происходит в городе и в стране, остальные 10 процентов, это и есть пополизы власти.



А про Елбасы, так это кто-то из Костанайской элиты - сказал, что была степь, а пришёл Назарбаев и построил с нуля весь Казахстан, и Костанай с дизельным заводом в частности.