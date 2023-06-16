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≡ Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента лишились права сдать тест
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46996
Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента лишились права сдать тест
Отправлено: 16.06.23 - 23:23
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За попытки пронести смартфоны и шпаргалки, а также использование запрещённых предметов на самом тестировании права сдать ЕНТ лишились ещё 152 абитуриента за неделю. Пороговый балл с начала проведения тестирования набрали более 77% абитуриентов
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4304
Re: Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента...
Отправлено: 16.06.23 - 23:23
#1
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Зачем так строго: - это же дети, они только-только вступают во взрослую жизнь.
Самое максимальное: - предупредить и поругать и в обязательном порядке дать ВТОРОЙ шанс на пересдачу этого пресловутого и абсолютно не ОБЬЕКТИВНОГО экзамена под названием ЕНТ.
Вот даже этому предателю и стрелочнику Масимову на аппеляции дали поблажку: - он 18 лет будет сидеть не в строгой, а в средней безопасности тюрьме.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
484
Re: Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента...
Отправлено: 17.06.23 - 06:51
#2
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действительно, слишком перегнули палку.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
61
Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента лишились права сдать тест
Отправлено: 17.06.23 - 07:56
#3
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Цитата:
На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 229 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 175 человек, их результаты также аннулированы.

Источник:

помимо лишения возможности сдавать ент, этих граждан нужно лишить возможностей получить водительское удостоверение и владения налогооблагаемым имуществом. а там дети они или не очень всё это розовые сопли с сахаром, за нарушение правил давать по соплям нужно сурово и в ЛЮБОМ возрасте. это если хочется чтобы в стране порядок был. ну а если нравится жить в текущем бардаке и .овне то да, нужно было просто пожурить. да что там пожурить!? закрыть глаза вообще. пускай бы себе списывали да получали баллы, поступали бесплатно в вузы и там пусть бы списывали и выходили из вузов без знаний но с дипломом и амбициями опирающимися на его наличие. а после с пеной у рта, с кучей грамматических ошибок, в логически несвязной форме где нибудь на форумах говорили что у них вообще есть какое-то мнение.

[Исправлено: Карачун, 17.06.2023 - 07:57]
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