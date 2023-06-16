Отправлено: - 07:56





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49190 На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 229 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 175 человек, их результаты также аннулированы.Источник:

[Исправлено: Карачун, 17.06.2023 - 07:57]

Цитата:помимо лишения возможности сдавать ент, этих граждан нужно лишить возможностей получить водительское удостоверение и владения налогооблагаемым имуществом. а там дети они или не очень всё это розовые сопли с сахаром, за нарушение правил давать по соплям нужно сурово и в ЛЮБОМ возрасте. это если хочется чтобы в стране порядок был. ну а если нравится жить в текущем бардаке и .овне то да, нужно было просто пожурить. да что там пожурить!? закрыть глаза вообще. пускай бы себе списывали да получали баллы, поступали бесплатно в вузы и там пусть бы списывали и выходили из вузов без знаний но с дипломом и амбициями опирающимися на его наличие. а после с пеной у рта, с кучей грамматических ошибок, в логически несвязной форме где нибудь на форумах говорили что у них вообще есть какое-то мнение.