сайлау курманов: а как звать этого персонажа видимо знать не обязательно.
Цитата:
Сабыр: Да,у НГ избирательный подход к озвучке имен. Видимо тоже решают люди
Цитата:
71422: а взяточников наверное боятся!
Мы не были на самом процессе. Информация взята с сайта облсуда, на них есть ссылка в первом абзаце. На своем сайте суд никогда не размещает полных имен и фамилий. Если мы были в зале суда, на процессе, мы всегда указываем имена и фамилии, что вы можете проследить во всех наших публикациях.
Да ну их. Сколько читаю статьи, кто где украл, избил и все такое, к концу статьи забываю. Редко кого помнишь, может Нуралы или еще кто то.. Смысла думаю нет в фамилиях и отчествах.. Для меня важно одно, пока они там, они воруют, поставишь других честных, честные начнут воровать. По другому нельзя.. Это жизнь..
Нуралы - это наверно бард, его не судили, но тоже показательно выгнали с работы.
Цитата:
111: они воруют, поставишь других честных, честные начнут воровать.
Очевидно что, сама по себе коррупция - это большая проблема для Казахстана. Замечаю, что борьба с коррупцией - становиться такой же проблемой как и сама коррупция.
Значит: коррупция и борьба с коррупцией - это две самые большие проблемы для нашего государства (не страны, а именно: - государства), а остальные проблемы для государства Казахстан - это следствия двух этих проблем.
ACROS: Значит: коррупция и борьба с коррупцией - это две самые большие проблемы для нашего государства (не страны, а именно: - государства), а
Все это можно назвать просто нищетой.. Нищета самая главная проблема. Когда работяга в деревне получает меньше мусорщика в Германии в 10-15 раз, и при этом зиму сидит дома. Потом ипотека в Жана кала или где то там, , выросшие дети, кто то в полицию, кто то в акимат, и вот тут уже этот работяга отец дает соответствующее так сказать образование, не смотри, не верь, не бойся и не проси, просто делай деньги и плюй на всех и вся.. Тот и старается на всю семью, весь род.. Такова жизнь нищих государств..
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