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≡ Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента лишились права сдать тест
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46994
Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента лишились права сдать тест
Отправлено: 16.06.23 - 23:23
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За попытки пронести смартфоны и шпаргалки, а также использование запрещённых предметов на самом тестировании права сдать ЕНТ лишились ещё 152 абитуриента за неделю. Пороговый балл с начала проведения тестирования набрали более 77% абитуриентов
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4304
Re: Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента...
Отправлено: 16.06.23 - 23:23
#1
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Зачем так строго: - это же дети, они только-только вступают во взрослую жизнь.
Самое максимальное: - предупредить и поругать и в обязательном порядке дать ВТОРОЙ шанс на пересдачу этого пресловутого и абсолютно не ОБЬЕКТИВНОГО экзамена под названием ЕНТ.
Вот даже этому предателю и стрелочнику Масимову на аппеляции дали поблажку: - он 18 лет будет сидеть не в строгой, а в средней безопасности тюрьме.
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