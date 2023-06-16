Re: Промежуточные итоги ЕНТ: за неделю ещё 152 абитуриента...

Отправлено: - 23:23

Зачем так строго: - это же дети, они только-только вступают во взрослую жизнь.

Самое максимальное: - предупредить и поругать и в обязательном порядке дать ВТОРОЙ шанс на пересдачу этого пресловутого и абсолютно не ОБЬЕКТИВНОГО экзамена под названием ЕНТ.

Вот даже этому предателю и стрелочнику Масимову на аппеляции дали поблажку: - он 18 лет будет сидеть не в строгой, а в средней безопасности тюрьме.