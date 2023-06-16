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≡ Задержание подростка участковым с применением насилия прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46994
Задержание подростка участковым с применением насилия прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 16.06.23 - 13:32
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Видео инцидента, который произошел в п. Тобол, прислала "НГ" читательница. По ее словам, участковый инспектор и социальные педагоги силой увезли 17-летнюю девушку в детский дом. При этом полицейский хватает девушку за волосы и заламывает ей руку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6133
Re: Задержание подростка участковым с применением насилия...
Отправлено: 16.06.23 - 13:32
#1
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Неужели нельзя как-то деликатно без рукопашной обойтись, видно что у девушки стресс, зачем заламывать руки и таскать за волосы
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26561
Задержание подростка участковым с применением насилия прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 16.06.23 - 14:27
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
212
Re: Задержание подростка участковым с применением насилия...
Отправлено: 16.06.23 - 14:30
#3
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По факту сопротивление представителю правоохранительных органов.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
334
Re: Задержание подростка участковым с применением насилия...
Отправлено: 16.06.23 - 21:30
#4
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........лютуют социальные нетоварищи пример с оевропы берут...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25929
Re: Задержание подростка участковым с применением насилия...
Отправлено: 16.06.23 - 23:08
#5
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Это ваще не Участкового - дело.
Отправлять детей в детдом.
Комисиия ПДН, должна это - делать.
А задача участкового - охранять
правопорядок.Полез не в своё дело... :-o
Уволить его, за незнание своих
обязанностей... 8-) :-o
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