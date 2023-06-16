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ACROS:

Значит: коррупция и борьба с коррупцией - это две самые большие проблемы для нашего государства (не страны, а именно: - государства), а

Цитата:Все это можно назвать просто нищетой..Нищета самая главная проблема.Когда работяга в деревне получает меньше мусорщика в Германии в 10-15 раз, и при этом зиму сидит дома.Потом ипотека в Жана кала или где то там, , выросшие дети, кто то в полицию, кто то в акимат, и вот тут уже этот работяга отец дает соответствующее так сказать образование, не смотри, не верь, не бойся и не проси, просто делай деньги и плюй на всех и вся..Тот и старается на всю семью, весь род..Такова жизнь нищих государств..