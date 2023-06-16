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≡ Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46994
Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки
Отправлено: 16.06.23 - 10:32
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Специалист обвинялся в получении взятки, а также в мошенничестве путем злоупотребления доверием, совершенном должностным лицом, с использованием своего служебного положения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6133
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 10:32
#1
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О том что в этом ведомстве есть крышеватели всем давно известно, а как звать этого персонажа видимо знать не обязательно.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1217
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 10:39
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
как звать этого персонажа

Да,у НГ избирательный подход к озвучке имен. Видимо тоже решают люди :lol:
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
120
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 10:53
#3
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Цитата:
как звать этого персонажа видимо знать не обязательно. Источник:
"Наша газета" пишет фамилии и даже адреса бабушек у которых чеснок украли даже не разобравшись в сути дела, а взяточников наверное боятся!
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
575
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 11:10
#4
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Цитата:
сайлау курманов: а как звать этого персонажа видимо знать не обязательно.

Цитата:
Сабыр:
Да,у НГ избирательный подход к озвучке имен. Видимо тоже решают люди :lol:

Цитата:
71422: а взяточников наверное боятся!

Мы не были на самом процессе. Информация взята с сайта облсуда, на них есть ссылка в первом абзаце. На своем сайте суд никогда не размещает полных имен и фамилий.
Если мы были в зале суда, на процессе, мы всегда указываем имена и фамилии, что вы можете проследить во всех наших публикациях.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1217
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 11:12
#5
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Цитата:
Rexyn:
Мы не были

Да,да :lol: Охотно верим :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
334
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 21:34
#6
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......страна должна знать своих героев :-) :-) :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26561
Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки
Отправлено: 16.06.23 - 22:58
#7
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Да ну их.
Сколько читаю статьи, кто где украл, избил и все такое, к концу статьи забываю.
Редко кого помнишь, может Нуралы или еще кто то..
Смысла думаю нет в фамилиях и отчествах..
Для меня важно одно, пока они там, они воруют, поставишь других честных, честные начнут воровать.
По другому нельзя..
Это жизнь..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4304
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 23:33
#8
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Цитата:
111:
может Нуралы


Нуралы - это наверно бард, его не судили, но тоже показательно выгнали с работы.

Цитата:
111:
они воруют, поставишь других честных, честные начнут воровать.


Очевидно что, сама по себе коррупция - это большая проблема для Казахстана.
Замечаю, что борьба с коррупцией - становиться такой же проблемой как и сама коррупция.

Значит: коррупция и борьба с коррупцией - это две самые большие проблемы для нашего государства (не страны, а именно: - государства), а остальные проблемы для государства Казахстан - это следствия двух этих проблем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26561
Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки
Отправлено: 17.06.23 - 00:01
#9
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Цитата:
ACROS:
Значит: коррупция и борьба с коррупцией - это две самые большие проблемы для нашего государства (не страны, а именно: - государства), а

Все это можно назвать просто нищетой..
Нищета самая главная проблема.
Когда работяга в деревне получает меньше мусорщика в Германии в 10-15 раз, и при этом зиму сидит дома.
Потом ипотека в Жана кала или где то там, , выросшие дети, кто то в полицию, кто то в акимат, и вот тут уже этот работяга отец дает соответствующее так сказать образование, не смотри, не верь, не бойся и не проси, просто делай деньги и плюй на всех и вся..
Тот и старается на всю семью, весь род..
Такова жизнь нищих государств..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26561
Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки
Отправлено: 17.06.23 - 00:34
#10
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Цитата:
ACROS:
Очевидно что, сама по себе коррупция - это

Ну и вот.
Коррупция?
Безусловно.
Однако же..

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