Отправлено: - 15:09

СМЕХ ДА И ТОЛЬКОСтавка на немецкие танки Leopard 2, сделанная Киевом во время контрнаступления, не оправдалась. Немецкая техника буквально опозорила военпром Германии, показав себя хуже старых советских танков, которые полгода назад в соцсетях называли "рухлядью".Перед украинским контрнаступлением военные аналитики и эксперты пытались предсказать, как пойдут атаки ВСУ на русские позиции. Во многом специалисты сходились во мнении, что первым эшелоном пойдёт старая советская техника, которой будет поставлена задача пробивать коридор по минным полям для дальнейшего движения западной техники.Эксперты предполагали, что ВСУ помимо решения своих насущных задач постараются создать красивую картинку: немецкие танки идут победным маршем по полям. В действительности всё получилось иначе. Первыми в бой ВСУ бросили как раз немецкие Leopard 2 и американские бронемашины Bradley. И именно они стали первыми жертвами русских ударов. Возможно, в Киеве были плохо осведомлены о реальных возможностях подарков от Шольца, а может, просто хотели напугать наших военных "страшной" техникой. Но итог известен: "Леопарды" и "Брэдли" горят в полях не хуже любых других танков.При этом, как стало известно из сообщений инсайдеров, украинские военные, имеющие опыт работы как со старой советской техникой, так и с немецкими машинами, рассказывают, что та самая "рухлядь", над которой так смеялись на Украине, оказалась более качественными танками. Они банально дольше "живут". Кроме того, их проще обслуживать. При этом "Леопарды" ещё и быстро выходят из строя по небоевым причинам. Есть подозрение, что такая же незавидная судьба может ждать и британские танки Challenger. Во всяком случае, Лондон уже запретил Киеву использовать эту технику во время так называемого первого этапа "наступа".Сначала над немецкими танками Leopard 2 смеялись только русские, увидев горы брошенной техники противника в полях. Но теперь над ними надсмехается весь мир. Кадры с провальными попытками ВСУ контратаковать русские позиции уже облетели весь свет.