ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о боях под Бахмутом. По его словам, украинские националисты продолжают попытки прорвать фланги русских позиций. "Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", - цитирует Пушилина РИА Новости.
Политик отметил, что русская армия справляется и с задачей недопущения прорыва и предпринимает действия для снижения интенсивности обстрелов Бахмута украинскими боевиками. Погода русской армии пока благоприятствует - для переброски подкреплений и обеспечения боеприпасами используются не только дороги, но и уже подсохшие поля. Когда Бахмут обороняли ВСУ, дороги были под огневым контролем русской артиллерии, а поля слишком мокрыми для техники. Сейчас Бахмут контролируют кадровые русские части. ВСУ пытаются наносить удары по городу с помощью артиллерии, миномётов и дронов.
СМЕХ ДА И ТОЛЬКО Ставка на немецкие танки Leopard 2, сделанная Киевом во время контрнаступления, не оправдалась. Немецкая техника буквально опозорила военпром Германии, показав себя хуже старых советских танков, которые полгода назад в соцсетях называли "рухлядью".
Перед украинским контрнаступлением военные аналитики и эксперты пытались предсказать, как пойдут атаки ВСУ на русские позиции. Во многом специалисты сходились во мнении, что первым эшелоном пойдёт старая советская техника, которой будет поставлена задача пробивать коридор по минным полям для дальнейшего движения западной техники.
Эксперты предполагали, что ВСУ помимо решения своих насущных задач постараются создать красивую картинку: немецкие танки идут победным маршем по полям. В действительности всё получилось иначе. Первыми в бой ВСУ бросили как раз немецкие Leopard 2 и американские бронемашины Bradley. И именно они стали первыми жертвами русских ударов. Возможно, в Киеве были плохо осведомлены о реальных возможностях подарков от Шольца, а может, просто хотели напугать наших военных "страшной" техникой. Но итог известен: "Леопарды" и "Брэдли" горят в полях не хуже любых других танков.
При этом, как стало известно из сообщений инсайдеров, украинские военные, имеющие опыт работы как со старой советской техникой, так и с немецкими машинами, рассказывают, что та самая "рухлядь", над которой так смеялись на Украине, оказалась более качественными танками. Они банально дольше "живут". Кроме того, их проще обслуживать. При этом "Леопарды" ещё и быстро выходят из строя по небоевым причинам. Есть подозрение, что такая же незавидная судьба может ждать и британские танки Challenger. Во всяком случае, Лондон уже запретил Киеву использовать эту технику во время так называемого первого этапа "наступа".
Сначала над немецкими танками Leopard 2 смеялись только русские, увидев горы брошенной техники противника в полях. Но теперь над ними надсмехается весь мир. Кадры с провальными попытками ВСУ контратаковать русские позиции уже облетели весь свет.
С КЕМ ТАМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ? Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с журналистами заявил, что Украина, как государство, утратила свою суверенность, попав под влияние западных кураторов. В связи с этим вести переговоры о мирном урегулировании с киевским режимом не представляется целесообразным.
"Ввиду недееспособности Украины, с ней не о чем разговаривать. Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне... А страны, которые выступали гарантами Минских соглашений, нивелировали то доверие, которое было им оказано", - подчеркнул Пушилин.
Как сообщает NBC, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит обещанию экс-президента США Дональда Трампа остановить конфликт в стране за сутки. "Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда конфликт уже начался", - заявил Зеленский. По мнению украинского лидера, в мире нет людей, которые могли бы просто переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и решить этот вопрос.
Хех. Сравнивать танк Т-64, находящийся на вооружении Украины, с Леопардом второй серии, как бы это сказать, это небольшой идиотизм.. Танковых битв все равно нет, а так да, Т-72 кстати , польские, это естественно лучший вариант, чем те же Абрамсы со своей логистикой. И это по моему озвучивал я еще в том году.. Так что мимо Уважаемый Z-патриот.
А вот на Леопард, в отличии от Абрамсов, запчастей много, они по всему миру раскиданы, эти танки. Потому что элементарно Тэшки кончаются, как и боеприпасы к ним, так же по всему миру. Такая вот бойня идет. Где Z-патриоты с нескоываемой радостью радуются чужим смертям как малые дети.. И да, танк это железо прежде всего, он рвется. А БМП, будь то Бредли или другие, это для подвоза и сохранения жизни пехотинцев, об этом Уважаемый тупо не знает..
Кто радуется, что несколько Брэдли разорвало от мин, пусть посмотрит как сделана эта машина. И на сколько защита от мин ее эффективна.. Пригожин себе кстати давно переделывал такие вот, забыл как они называются, тоже конусом пузо.
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