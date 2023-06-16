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≡ Юный костанаец стал серебряным призером чемпионата мира по шахматам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46993
Юный костанаец стал серебряным призером чемпионата мира по шахматам
Отправлено: 16.06.23 - 14:33
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7-летний Иман Набиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по шахматам среди детей. Турнир проходил с 4-го по 12 июня в Батуми. В чемпионате приняли участие 450 шахматистов в возрастной категории от 8-ми до 18 лет из 35 стран.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26555
Re: Юный костанаец стал серебряным призером чемпионата мира по...
Отправлено: 16.06.23 - 14:33
#1
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Нифига себе красавчик..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26555
Юный костанаец стал серебряным призером чемпионата мира по шахматам
Отправлено: 16.06.23 - 14:33
#2
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Прям ходячий компьютер..

[Исправлено: 111, 16.06.2023 - 14:35]
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