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≡ Возрождение казахских ремесел - Выставка работ первого потока учеников курса валяния войлока открылась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46993
Возрождение казахских ремесел - Выставка работ первого потока учеников курса валяния войлока открылась в Костанае
Отправлено: 16.06.23 - 12:34
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Общественный фонд ремесленников Костанайской области «QOLONER» в мае и июне 2023 года обучал войлоковалянию всех желающих. Итоги представили на выставке, которая открылась в областной библиотеке им. Толстого.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15780
Возрождение казахских ремесел - Выставка работ первого потока учеников курса валяния войлока открылась в Костанае
Отправлено: 16.06.23 - 12:34
#1
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Цитата:
Я когда-то видела подделки изделия наших ремесленников

Источник:

Подделка - это фальшивка. А то что делают руками - поделка.
Но и в целом фраза звучит как-то бессмысленно. Тут оставить либо поделки, либо изделия, либо запятую поставить между ними.

[Исправлено: Victor Yang, 16.06.2023 - 12:37]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1695
Возрождение казахских ремесел - Выставка работ первого потока учеников курса валяния войлока открылась в Костанае
Отправлено: 16.06.23 - 13:12
#2
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Цитата:
Victor Yang:
Подделка - это фальшивка.

Исправил. Спасибо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26555
Re: Возрождение казахских ремесел - Выставка работ первого...
Отправлено: 16.06.23 - 14:32
#3
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В детстве такого никогда не видел.
Даже когда у деда юрта была.
Может это в другом столетии?
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