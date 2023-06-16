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ИЗ ПЕРВЫХ УСТВрио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о боях под Бахмутом. По его словам, украинские националисты продолжают попытки прорвать фланги русских позиций. "Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", - цитирует Пушилина РИА Новости.Политик отметил, что русская армия справляется и с задачей недопущения прорыва и предпринимает действия для снижения интенсивности обстрелов Бахмута украинскими боевиками. Погода русской армии пока благоприятствует - для переброски подкреплений и обеспечения боеприпасами используются не только дороги, но и уже подсохшие поля. Когда Бахмут обороняли ВСУ, дороги были под огневым контролем русской артиллерии, а поля слишком мокрыми для техники. Сейчас Бахмут контролируют кадровые русские части. ВСУ пытаются наносить удары по городу с помощью артиллерии, миномётов и дронов.