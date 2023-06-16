НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 441 из 441«1...439440441
Ответить Новый топик
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9349
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.23 - 11:54
#6601
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о боях под Бахмутом. По его словам, украинские националисты продолжают попытки прорвать фланги русских позиций. "Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", - цитирует Пушилина РИА Новости.

Политик отметил, что русская армия справляется и с задачей недопущения прорыва и предпринимает действия для снижения интенсивности обстрелов Бахмута украинскими боевиками. Погода русской армии пока благоприятствует - для переброски подкреплений и обеспечения боеприпасами используются не только дороги, но и уже подсохшие поля. Когда Бахмут обороняли ВСУ, дороги были под огневым контролем русской артиллерии, а поля слишком мокрыми для техники. Сейчас Бахмут контролируют кадровые русские части. ВСУ пытаются наносить удары по городу с помощью артиллерии, миномётов и дронов.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2295
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.06.23 - 12:53
#6602
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И главное - зачем ?

Наверное, Патамушта
Профайл
Страница 441 из 441«1...439440441
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS