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Возрождение казахских ремесел - Выставка работ первого потока учеников курса валяния войлока открылась в Костанае
Возрождение казахских ремесел - Выставка работ первого потока учеников курса валяния войлока открылась в Костанае
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