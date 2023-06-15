Спецоперация, 14 июня. Главное: ▪️Минобороны России сообщило, что ночью были нанесены удары по резервам ВСУ и иностранных наемников, складам;
▪️ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс человек убитыми и ранеными, не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия, сообщило Минобороны;
▪️ Генсек НАТО заявил о неизбежности украинских потерь при наступлении на "хорошо подготовленные статичные оборонительные линии" российских войск, это касается и западной техники;
▪️Украинские военные, принимающие участие в контрнаступлении, критикуют западную технику, пишет Washington Post;
▪️ Так называемый "Русский добровольческий корпус" входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", заявил координатор николаевского подполья;
▪️ Два человека получили осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела посёлка Глушково в Курской области, сообщил губернатор;
▪️ Директор ЦРУ Бернс уже через месяц после диверсии на "Северных потоках" знал, что Россия не причастна к ней, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники;
▪️ Если США поставят Украине снаряды с обедненным ураном, это нанесет ущерб экологии, а украинское зерно будет заражено, заявила Захарова;
▪️ Киевский режим отказался от проведения транспарентного расследования катастрофы на Каховской ГЭС и начал апеллировать к МУС - потому что этот суд давно стал инструментом антироссийской повестки, добавила она;
▪️ Полный сход воды в Херсонской области и возвращение Днепра в русло после катастрофы на ГЭС прогнозируется к 20 июня, заявили местные власти;
▪️ Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны России не могут быть бесконечными, заявил Песков;
▪️ Если бы выборы в США в 2020 выиграл Трамп, конфликта на Украине бы не было, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.
РАЗВРАТ НЕ ПРОЙДЁТ! Новый законопроект защитит детей России от разврата. Против только Собчак. Есть новая победа! Депутаты Госдумы поддержали законопроект, который поставит окончательный заслон на скатывание страны в радикальный сатанизм. Мы ещё более дистанцировались от Запада с его "ценностями", чего нам никогда не простят глобалисты и что ещё больше укрепит наш вес в глазах восточных стран. Россия показала, что для неё высшей ценностью является Божественное устройство миропорядка, а не так называемые "права человека".
В США с недавнего времени пол могут менять подростки даже без согласия родителей. Пропаганда этого закона, дающего право "на свободу самоопределения", стала новой модой. Тысячи тинейджеров побежали к хирургам, ведь на это дело государство даже даёт дотации. В итоге многие из них пожалели о том, что сделали, столкнувшись с ломками постоперационной гормональной терапии и получив сильнейшую психологическую травму. Поняв, что вернуть ничего уже нельзя некоторых толкнуло на суициды.Однако машина по перемалыванию людей не остановилась. Глобалисты продолжаю насаждать трансгендерную политику по всей планете: "если ты с цивилизованным миром, то будь толерантен".
Однако парад уродов в России не состоится. Госдума единогласно поддержал законопроект о запрете операций по смене пола, показав, тем самым, с кем мы. Из медийных личностей против высказалась только Ксения Собчак, решив напомнить миру, что она в стране "главная оппозиция", написала в своём блоге: "Это позор. Это просто позор, а не закон. И безусловно, это нарушение свободы человека, нарушение его прав, угнетение и притеснение без всякой иронии".
"Законопроект установит полный запрет на медицинское вмешательство, направленное на смену пола, а также исключит государственную регистрацию смены пола без операций", — прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Авторами этой инициативы стали почти 400 депутатов. Этот законопроект предусматривает исключение для детей с врожденными аномалиями. Медицинское вмешательство будет разрешено только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным доктором.
КРЫША ЕДЕТ НЕ СПЕША! Мэрия Лондона издала внутренний циркуляр, в котором сказано, что сотрудники учреждения больше не смогут называть людей «мужчинами» и «женщинами», пишет The Sun. Руководство по инклюзивности попало в руки журналистов, и выяснилось, что в так называемом гендерном разделе написано - сотрудники должны использовать слова «люди» или «лондонцы». Так как, по мнению мэрии, остальные обращения мужского или женского рода являются «дотированными и медицинскими терминами».
Заодно также сотрудникам мэрии сообщили, что «не у всех женщин бывают месячные». И когда будет подниматься вопрос об отсутствии доступа к средствам гигиены во время менструации, следует использовать термин «люди, страдающие от менструальной бедности», поскольку «у некоторых транс-мужчин и небинарных людей тоже могут быть менструации».
Ещё в документе сказано, что мигранты не могут называться «незаконными»; их будут величать «лицами без документов» или «лицами с ненадёжным иммиграционным статусом».
Политик-консерватор Мариам Кейтс раскритиковала действия мэрии, назвав языковые рекомендации абсурдными». «Весь смысл языка в том, что его обычно понимают те, кто его использует. Когда элита искажает язык без общественного согласия, наша общая культура ослабевает, а здравый смысл приносится в жертву. Идея о том, что "мужской” и "женский” являются медицинскими состояниями, откровенно абсурдна», - заявила она.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу Англии отказаться от местоимения «Он» в отношении Бога и использовать гендерно-нейтральные термины для его обозначения. Также стало известно, что в ФРГ разгорелся крупный скандал после того, как служба новостей Tagesschau заменила слово «мать» на термин «рожающее лицо».
Маляр показала, как выглядит украинский "Брэдли" после прямого попадания в него "Града" На втором фото - экипаж этого Брэдли, который успешно эвакуировался после попадания и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежденный Брэдли уже на ремонте."Нет техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", — отметила Маляр.
АМЕРИКАНАМ ВИДНЕЕ Контрнаступление Украины разбилось о стальную стену. Всего за одну неделю ВСУ потеряли 7000 погибших, 160 танков и 360 единиц бронетехники, заявил сенатор США Дик Блэк. Речь идёт о давно обещанной Киевом наступательной операции, которая началась на минувшей неделе и продолжается до сих пор. ВСУ пытаются прорваться на Запорожском направлении, но военные России держат позиции и наносят боевикам чудовищные удары. Это бессмысленная кровавая бойня. Повсюду валяются обугленные танки "Леопард" и машины "Брэдли", - восклицает сенатор США Он подчеркивает, что приказывать Украине сражаться "столько, сколько потребуется" бесчеловечно. Сенатор призвал прекратить эту трагедию сейчас же. Однако маловероятно что администрация США услышит этот призыв. По мнению западных экспертов, президент США Джо Байден сделал свою самую большую ставку на Украину. В преддверии выборов главы государства ему нужна крупная победа на поле боя, чтобы показать, что его безоговорочная поддержка Украины укрепила мировое лидерство США и продемонстрировала разумное использование американского оружия за рубежом.
ИЗВЕРГИ И МАЛЫШ ВСУ открыли миномётный огонь по поселку Днепряны в Новокаховском городском округе Херсонской области: убит малыш Во время внезапно начавшегося обстрела ребёнок возрастом 1 год и 4 месяца находился во дворе дома, сообщили в городской администрации.Также повреждения получили несколько частных строений.Ночью ВСУ обстреливали Новую Каховку, Таврийск, Каховку и Васильевку, по которым суммарно прилетело 27 снарядов из ствольной и реактивной артиллерии.
ПЛАН КИЕВА. Официально. План Киева предусматривает "максимальное убийство русских". Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Подоляк заявил, что Украина сможет "выйти на границы 1991 года" только при условии максимального количества русских людей. В этом, по его словам, и состоит план Киева.Существует один план - максимально жёсткое продвижение вперёд с максимальным убийством русских, - сказал он.
К слову, это не первый раз, когда Киев делает подобные заявления. Глава украинского ГУР Кирилл Буданов тоже отличился высказыванием, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы". Россия в ответ распространила в СБ ООН письмо по поводу этих высказываний.
И БУНКЕР НЕ СПАС! Спустя несколько недель дискуссий вокруг исчезновения главы ГУР Кирилла Буданова появилась более-менее внятная информация о его местонахождении. Буданов, действительно, пострадал в результате удара ВС России по штабу разведывательного управления в Киеве. По всей видимости, били по ГУР Минобороны Украины 29 мая – кстати, примерно в эти же даты киевляне стали жаловаться на землетрясение в городе. Тогда были разные версии: или наши пытаются достать кого-то очень глубоко под землёй, или ударили по складу с таким количеством боекомплектов, что земля пошла ходуном. А ещё сразу вспомнилось, что подземный Киев – это целая сеть бункеров и секретных ходов, построенных ещё в советское время…
Позже президент России Владимир Путин подтвердил, что террористические атаки Киева привели к тому, что наши Вооружённые силы дали точечный залп по штабу ГУР в Киеве. По всей видимости, помимо штаба, приложили и бункер, где находилась не только украинская разведка, но и зарубежные кураторы. Именно после этого удара на военную базу в польский Жешув прибыл эвакуационный американский борт. Оставалось лишь услышать имена пострадавших и погибших.
И вот по Кириллу Буданову подтверждение пришло:"По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым".Сейчас Буданов в тяжёлом состоянии находится в одной из клиник Берлина.
Доктор Александр Сосновский полагает, что спасти Буданова пытаются "в госпитале Бундесвера, который рядом с Шарите и почти напротив здания БНД - внешней разведки Германии". Там есть система секретных боксов, связанная с туннелями, по которым даже реанимационный автомобиль пройдёт, объяснил эксперт.Но самое интересно, что мозаика после сообщений источника, наконец, сошлась у Рамзая. Ещё в конце мая парни публиковали видео прилёта ракеты, ударившей в воду рядом с зданием ГУР. Украинцы тогда устроили танцы с бубнами, объявив о промахе российской ракеты – случилась самая настоящая истерика.
Теперь стало ясно почему:"Но теперь выяснилось, что именно в этом месте на глубине десяти метров располагался бункер, в котором был развернут ситуативный штаб ГУР. И по планам, разработанным ещё в советское время при строительстве бункера, вода служила дополнительным прикрытием для него на случай ядерного удара. Но то, что хорошо прикрывало от воздушного атомного взрыва было не рассчитано на прилёт специального противобункерного боеприпаса. Именно этот момент и попал на видео - видно, как к небу взметнулся огромный столб земли и камней. Этот боеприпас и поразил бункер ГУР, где, судя по всему, и находился Буданов", - делают вывод авторы канала.
АРЕСТЫ И ОБЛАВЫ Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье. Он отметил, что украинскими властями там проводятся облавы и репрессии."В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами. Идёт расправа над мирным населением", - цитирует Рогова РИА Новости.
Накануне Владимир Рогов отметил, что украинская армия стягивает новые резервы и технику к Времевскому выступу в Запорожской области. Он уточнил, что тяжелейшие бои в этом районе продолжаются. ВСУ сейчас намереваются за счёт новых резервов и техники вклиниться вглубь обороны и прорваться к побережью Азовского моря.Однако противника встретил мощный артиллерийский и стрелковый огонь. "После чего противник, понеся потери, бежал", - рассказал политик.
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