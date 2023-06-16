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≡ Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46992
Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили за взятки
Отправлено: 16.06.23 - 10:32
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Специалист обвинялся в получении взятки, а также в мошенничестве путем злоупотребления доверием, совершенном должностным лицом, с использованием своего служебного положения.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6133
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 10:32
#1
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О том что в этом ведомстве есть крышеватели всем давно известно, а как звать этого персонажа видимо знать не обязательно.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1217
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 10:39
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
как звать этого персонажа

Да,у НГ избирательный подход к озвучке имен. Видимо тоже решают люди :lol:
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
120
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 10:53
#3
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Цитата:
как звать этого персонажа видимо знать не обязательно. Источник:
"Наша газета" пишет фамилии и даже адреса бабушек у которых чеснок украли даже не разобравшись в сути дела, а взяточников наверное боятся!
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
575
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 11:10
#4
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Цитата:
сайлау курманов: а как звать этого персонажа видимо знать не обязательно.

Цитата:
Сабыр:
Да,у НГ избирательный подход к озвучке имен. Видимо тоже решают люди :lol:

Цитата:
71422: а взяточников наверное боятся!

Мы не были на самом процессе. Информация взята с сайта облсуда, на них есть ссылка в первом абзаце. На своем сайте суд никогда не размещает полных имен и фамилий.
Если мы были в зале суда, на процессе, мы всегда указываем имена и фамилии, что вы можете проследить во всех наших публикациях.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1217
Re: Главного специалиста управления госдоходов Костаная осудили...
Отправлено: 16.06.23 - 11:12
#5
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Цитата:
Rexyn:
Мы не были

Да,да :lol: Охотно верим :lol:
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