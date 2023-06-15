Отправлено: - 10:10

И БУНКЕР НЕ СПАС!Спустя несколько недель дискуссий вокруг исчезновения главы ГУР Кирилла Буданова появилась более-менее внятная информация о его местонахождении. Буданов, действительно, пострадал в результате удара ВС России по штабу разведывательного управления в Киеве. По всей видимости, били по ГУР Минобороны Украины 29 мая – кстати, примерно в эти же даты киевляне стали жаловаться на землетрясение в городе. Тогда были разные версии: или наши пытаются достать кого-то очень глубоко под землёй, или ударили по складу с таким количеством боекомплектов, что земля пошла ходуном. А ещё сразу вспомнилось, что подземный Киев – это целая сеть бункеров и секретных ходов, построенных ещё в советское время…Позже президент России Владимир Путин подтвердил, что террористические атаки Киева привели к тому, что наши Вооружённые силы дали точечный залп по штабу ГУР в Киеве. По всей видимости, помимо штаба, приложили и бункер, где находилась не только украинская разведка, но и зарубежные кураторы. Именно после этого удара на военную базу в польский Жешув прибыл эвакуационный американский борт. Оставалось лишь услышать имена пострадавших и погибших.И вот по Кириллу Буданову подтверждение пришло:"По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым".Сейчас Буданов в тяжёлом состоянии находится в одной из клиник Берлина.Доктор Александр Сосновский полагает, что спасти Буданова пытаются "в госпитале Бундесвера, который рядом с Шарите и почти напротив здания БНД - внешней разведки Германии". Там есть система секретных боксов, связанная с туннелями, по которым даже реанимационный автомобиль пройдёт, объяснил эксперт.Но самое интересно, что мозаика после сообщений источника, наконец, сошлась у Рамзая. Ещё в конце мая парни публиковали видео прилёта ракеты, ударившей в воду рядом с зданием ГУР. Украинцы тогда устроили танцы с бубнами, объявив о промахе российской ракеты – случилась самая настоящая истерика.Теперь стало ясно почему:"Но теперь выяснилось, что именно в этом месте на глубине десяти метров располагался бункер, в котором был развернут ситуативный штаб ГУР. И по планам, разработанным ещё в советское время при строительстве бункера, вода служила дополнительным прикрытием для него на случай ядерного удара. Но то, что хорошо прикрывало от воздушного атомного взрыва было не рассчитано на прилёт специального противобункерного боеприпаса. Именно этот момент и попал на видео - видно, как к небу взметнулся огромный столб земли и камней. Этот боеприпас и поразил бункер ГУР, где, судя по всему, и находился Буданов", - делают вывод авторы канала.