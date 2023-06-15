Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
Отправлено: 15.06.23 - 16:00
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев пояснил, почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара. С вопросом к вице-министру МЧС журналисты обратились в кулуарах Сената. Читать новость
Нашим толстотелым и пузатым чиновникам профессионалам нужно учиться у простого украинского комика, как стать сильным, волевым человеком, которого весь мир начал уважать за пару лет и который за год только добился, что у него есть все. И это при том, что у них нет нефти и газа как у нас.. За 36 лет так ничего и не сделали..
Всё познаётся в сравнении. Добравшись до кормушки начинают в три горла пихать и никак не нажрутся, а чем мы хуже того самого, который сын чабана, а нынче миллиардер. Например Ленин или Сталин жили для страны, поэтому у них даже в мыслях не было грабить свою же страну
почемушто,почемуууушто у нас покупают замки в баден вюнтенбергах в ландонградах дома или квартиры одним словом деньги выводили или выводят а летаки для тушения пожаров не нужны это как пока жаренный петух не клюнет в одно место.
У всех тех кого вы перечислили и кого вы имели в уме, есть фамилии- это пенсионер Назарбаев, бывший премьер Мамин, бывший нуротановец и сын одноклассника Байбек, брат, дочки, племянники,внуки и зятья пенсионера и многие другие в том числе и наш бывший Архимед, в общем все те 162 человека, кому досталось половина природных богатств Казахстана. У нас взрываются военные склады, горят природные, многовековые леса, инфляция за 20 %, весь народ в кредитах и долгах банкам принадлежащие семье, в нефте-газовой стране ежегодно не хватает то бензина, то соляры, то газа; более полстраны НЕГАЗИФИЦИРОВАНО; в сёлах нет нормальной питьевой воды; но, зато ОНИ провели никому не нужную, но многомиллиардную ЭКСПО и НЕДОСТРОИЛИ почему то тоже многомиллиардное ЛРТ и не купили, опять вопрос, почему то эти самолёты для тушения пожаров. Теперь после второго такого пожара, Токаев очевидно купит у ВВП эти чёртовы самолёты.
Цитата:
111: 36 лет так ничего и не сделали.
За 32 года Независимости еле - еле построили дорогу от Жаильмы до Костаная,и то благодаря тому что Архимед с Актюбинска и ему всегда надо было ездить в Актобе. Предыдущим святым и барду - это и нафиг не нужно было. За 32 года нашей Независимости арабы, корейцы, китайцы и якобы друзья пенсионера сингапурцы ( так он всегда утверждал)- ушли далеко вперёд как в плане государственного развития так и в плане социального-экономического роста, а наш ЕБЛН только обогатил себя и членов своей семьи: - из 50 членов ФОРБС, 10% - это члены СЕМЬИ. Так нам лохам педальным и надо. Теперь они все в Арабий и чихать они хотели на всё. Имущество их НИКТО и НИКОГДА не отнимет - там классные западные юристы всё сделали как надо.
ACROS: ьи: - из 50 членов ФОРБС, 10% - это члены СЕМЬИ. Так нам лохам педальным и надо. Теперь они все в Арабий и чихать они хотели на всё. Имущество их НИКТО и НИКОГДА не отнимет - там классные западные юристы всё сделали как надо.
....леса выгорят газ нефть выкачат земельные ресурсы выкапают и будем мы жить счастливо и наше поколение.Пока не поздно поеду в европу пенсию заробатывать там три тысячи евро платят а пенсия 2 тысячи будет.Марик поехали пенсию зарабатывать,сейчас на клубнике можно бабло срубить там вишня попрёт а вслед яблоки.
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