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≡ Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46989
Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
Отправлено: 15.06.23 - 16:00
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Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев пояснил, почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара. С вопросом к вице-министру МЧС журналисты обратились в кулуарах Сената.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26545
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 16:00
#1
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Нашим толстотелым и пузатым чиновникам профессионалам нужно учиться у простого украинского комика, как стать сильным, волевым человеком, которого весь мир начал уважать за пару лет и который за год только добился, что у него есть все.
И это при том, что у них нет нефти и газа как у нас..
За 36 лет так ничего и не сделали..
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
161
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 18:50
#2
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зато есть яхты и особняки зарубежом , плюс счета с дикими цифрами
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6131
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 20:46
#3
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Всё познаётся в сравнении. Добравшись до кормушки начинают в три горла пихать и никак не нажрутся, а чем мы хуже того самого, который сын чабана, а нынче миллиардер. Например Ленин или Сталин жили для страны, поэтому у них даже в мыслях не было грабить свою же страну
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
330
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 21:49
#4
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почемушто,почемуууушто у нас покупают замки в баден вюнтенбергах в ландонградах дома или квартиры одним словом деньги выводили или выводят а летаки для тушения пожаров не нужны это как пока жаренный петух не клюнет в одно место.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1760
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 22:22
#5
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Цитата:
111:

Если уважаешь его ты, это совсем не значит, что его уважает весь мир.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4302
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 22:39
#6
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Цитата:
111:

Цитата:
костанаец:

Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
родом из Шанхая2022:


У всех тех кого вы перечислили и кого вы имели в уме, есть фамилии- это пенсионер Назарбаев, бывший премьер Мамин, бывший нуротановец и сын одноклассника Байбек, брат, дочки, племянники,внуки и зятья пенсионера и многие другие в том числе и наш бывший Архимед, в общем все те 162 человека, кому досталось половина природных богатств Казахстана.
У нас взрываются военные склады, горят природные, многовековые леса, инфляция за 20 %, весь народ в кредитах и долгах банкам принадлежащие семье, в нефте-газовой стране ежегодно не хватает то бензина, то соляры, то газа; более полстраны НЕГАЗИФИЦИРОВАНО; в сёлах нет нормальной питьевой воды; но, зато ОНИ провели никому не нужную, но многомиллиардную ЭКСПО и НЕДОСТРОИЛИ почему то тоже многомиллиардное ЛРТ и не купили, опять вопрос, почему то эти самолёты для тушения пожаров. Теперь после второго такого пожара, Токаев очевидно купит у ВВП эти чёртовы самолёты.

Цитата:
111:
36 лет так ничего и не сделали.


За 32 года Независимости еле - еле построили дорогу от Жаильмы до Костаная,и то благодаря тому что Архимед с Актюбинска и ему всегда надо было ездить в Актобе. Предыдущим святым и барду - это и нафиг не нужно было.
За 32 года нашей Независимости арабы, корейцы, китайцы и якобы друзья пенсионера сингапурцы ( так он всегда утверждал)- ушли далеко вперёд как в плане государственного развития так и в плане социального-экономического роста, а наш ЕБЛН только обогатил себя и членов своей семьи: - из 50 членов ФОРБС, 10% - это члены СЕМЬИ. Так нам лохам педальным и надо. Теперь они все в Арабий и чихать они хотели на всё. Имущество их НИКТО и НИКОГДА не отнимет - там классные западные юристы всё сделали как надо.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
330
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 23:00
#7
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Цитата:
ACROS:
ьи: - из 50 членов ФОРБС, 10% - это члены СЕМЬИ. Так нам лохам педальным и надо. Теперь они все в Арабий и чихать они хотели на всё. Имущество их НИКТО и НИКОГДА не отнимет - там классные западные юристы всё сделали как надо.


....леса выгорят газ нефть выкачат земельные ресурсы выкапают и будем мы жить счастливо и наше поколение.Пока не поздно поеду в европу пенсию заробатывать там три тысячи евро платят а пенсия 2 тысячи будет.Марик поехали пенсию зарабатывать,сейчас на клубнике можно бабло срубить там вишня попрёт а вслед яблоки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26545
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 16.06.23 - 01:14
#8
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С днем траура..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2294
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 16.06.23 - 08:58
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Например Ленин или Сталин жили

Поэтому убили полстраны?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
211
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 16.06.23 - 08:59
#10
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У России есть самолёты пожаротушения. Попросили бы помочь в тушении. Они никому не отказывают.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1760
Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
Отправлено: 16.06.23 - 09:10
#11
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Цитата:
saba:

А нынешние правители не убивают, когда разворовывают миллиарды, а на лечение люди деньги собирают всем миром?
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