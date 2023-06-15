Отправлено: - 22:39

111:



костанаец:



сайлау курманов:



родом из Шанхая2022:



111:

36 лет так ничего и не сделали.

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:У всех тех кого вы перечислили и кого вы имели в уме, есть фамилии- это пенсионер Назарбаев, бывший премьер Мамин, бывший нуротановец и сын одноклассника Байбек, брат, дочки, племянники,внуки и зятья пенсионера и многие другие в том числе и наш бывший Архимед, в общем все те 162 человека, кому досталось половина природных богатств Казахстана.У нас взрываются военные склады, горят природные, многовековые леса, инфляция за 20 %, весь народ в кредитах и долгах банкам принадлежащие семье, в нефте-газовой стране ежегодно не хватает то бензина, то соляры, то газа; более полстраны НЕГАЗИФИЦИРОВАНО; в сёлах нет нормальной питьевой воды; но, зато ОНИ провели никому не нужную, но многомиллиардную ЭКСПО и НЕДОСТРОИЛИ почему то тоже многомиллиардное ЛРТ и не купили, опять вопрос, почему то эти самолёты для тушения пожаров. Теперь после второго такого пожара, Токаев очевидно купит у ВВП эти чёртовы самолёты.Цитата:За 32 года Независимости еле - еле построили дорогу от Жаильмы до Костаная,и то благодаря тому что Архимед с Актюбинска и ему всегда надо было ездить в Актобе. Предыдущим святым и барду - это и нафиг не нужно было.За 32 года нашей Независимости арабы, корейцы, китайцы и якобы друзья пенсионера сингапурцы ( так он всегда утверждал)- ушли далеко вперёд как в плане государственного развития так и в плане социального-экономического роста, а наш ЕБЛН только обогатил себя и членов своей семьи: - из 50 членов ФОРБС, 10% - это члены СЕМЬИ. Так нам лохам педальным и надо. Теперь они все в Арабий и чихать они хотели на всё. Имущество их НИКТО и НИКОГДА не отнимет - там классные западные юристы всё сделали как надо.