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РАЗВРАТ НЕ ПРОЙДЁТ!Новый законопроект защитит детей России от разврата. Против только Собчак.Есть новая победа! Депутаты Госдумы поддержали законопроект, который поставит окончательный заслон на скатывание страны в радикальный сатанизм. Мы ещё более дистанцировались от Запада с его "ценностями", чего нам никогда не простят глобалисты и что ещё больше укрепит наш вес в глазах восточных стран. Россия показала, что для неё высшей ценностью является Божественное устройство миропорядка, а не так называемые "права человека".В США с недавнего времени пол могут менять подростки даже без согласия родителей. Пропаганда этого закона, дающего право "на свободу самоопределения", стала новой модой. Тысячи тинейджеров побежали к хирургам, ведь на это дело государство даже даёт дотации. В итоге многие из них пожалели о том, что сделали, столкнувшись с ломками постоперационной гормональной терапии и получив сильнейшую психологическую травму. Поняв, что вернуть ничего уже нельзя некоторых толкнуло на суициды.Однако машина по перемалыванию людей не остановилась. Глобалисты продолжаю насаждать трансгендерную политику по всей планете: "если ты с цивилизованным миром, то будь толерантен".Однако парад уродов в России не состоится. Госдума единогласно поддержал законопроект о запрете операций по смене пола, показав, тем самым, с кем мы. Из медийных личностей против высказалась только Ксения Собчак, решив напомнить миру, что она в стране "главная оппозиция", написала в своём блоге: "Это позор. Это просто позор, а не закон. И безусловно, это нарушение свободы человека, нарушение его прав, угнетение и притеснение без всякой иронии"."Законопроект установит полный запрет на медицинское вмешательство, направленное на смену пола, а также исключит государственную регистрацию смены пола без операций", — прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Авторами этой инициативы стали почти 400 депутатов. Этот законопроект предусматривает исключение для детей с врожденными аномалиями. Медицинское вмешательство будет разрешено только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным доктором.