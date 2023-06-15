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≡ Свалки Костаная. Мусор взял контейнеры в кольцо
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46989
Свалки Костаная. Мусор взял контейнеры в кольцо
Отправлено: 15.06.23 - 22:47
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О горах мусора возле контейнеров, расположенных перед домом № 107 по ул. Козыбаева, сообщила «НГ» жительница Костаная Лидия МАКАГОНОВА. Она часто проходит мимо этого места и видит, что мусор прибавляется с каждым днем.
- Прибавляется как минимум в последнюю неделю, - уточнила читательница. - Сначала по традиции... Дожили, что это уже традицией стало! По традиции завалили пространство перед контейнерами, потом - за ними, слева, справа. В общем, теперь мусор лежит вкруговую! Со всех сторон контейнеров, куда ни глянь, мусор.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4302
Re: Свалки Костаная. Мусор взял контейнеры в кольцо
Отправлено: 15.06.23 - 22:47
#1
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На 9-ти этажку три контейнера, наверное, маловато.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26541
Re: Свалки Костаная. Мусор взял контейнеры в кольцо
Отправлено: 16.06.23 - 00:16
#2
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Цитата:
ACROS:
На 9-ти этажку три контейнера, наверное, маловато.

У нас две девятиэтажки, один трехэтажный и одна длинная пятиэтажка.
Всего пять.
Но вот эти вот, арендаторы кафе засирают, потому что хозяева делают на одного человека мусор.
Вот столько и дают.
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