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О горах мусора возле контейнеров, расположенных перед домом № 107 по ул. Козыбаева, сообщила «НГ» жительница Костаная Лидия МАКАГОНОВА. Она часто проходит мимо этого места и видит, что мусор прибавляется с каждым днем.- Прибавляется как минимум в последнюю неделю, - уточнила читательница. - Сначала по традиции... Дожили, что это уже традицией стало! По традиции завалили пространство перед контейнерами, потом - за ними, слева, справа. В общем, теперь мусор лежит вкруговую! Со всех сторон контейнеров, куда ни глянь, мусор.