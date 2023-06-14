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≡ Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46988
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 14.06.23 - 19:11
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Экипаж патрульной полиции заметил грузовой автомобиль, нарушавший ПДД. Когда полицейские, используя сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковые маячки, пытались остановить фуру, та неоднократно пыталась объехать патрульную машину по встречной полосе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12672
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 15.06.23 - 14:58
#15
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Цитата:
ACROS:
Ну как бы в новых машинах есть. Регулероака фар. Это не только у новых крузаке это и грузовиках. Стоимостью в 50 лямов.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1758
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 15.06.23 - 22:02
#16
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Цитата:
Vit:

Для многих нынешних наездников штрафа мало, пожизненно прав лишать надо и авто конфисковать.Посмотрите, что творят на отремонтированном участке при подъезде к Рудному.За одну поездку на дачу, а это по времени минут 15, наблюдаю три-четыре проезда на совершенно красный сигнал светофора, и бесконечная игра в шахматы из одной полосы в другую.
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