Отправлено: - 22:02

Vit:



Цитата:Для многих нынешних наездников штрафа мало, пожизненно прав лишать надо и авто конфисковать.Посмотрите, что творят на отремонтированном участке при подъезде к Рудному.За одну поездку на дачу, а это по времени минут 15, наблюдаю три-четыре проезда на совершенно красный сигнал светофора, и бесконечная игра в шахматы из одной полосы в другую.