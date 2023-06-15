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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12672
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 12:55
#8416
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А как вы ролики скидываете. Просто тоже хочу скинуть.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3485
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 13:27
#8417
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Цитата:
Vit:
А как вы ролики скидываете.


Меня Гога учил, года три назад
:lol:
Изучи опции над рамкой для текста поста.
Иконка справа от иконки с деревом: видео,ссылка на видео
Пользуйся, попрактикуй

[Исправлено: таноми52, 15.06.2023 - 13:31]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25927
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 13:58
#8418
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Цитата:
таноми52:
Не грусти!

Спасибо! Таноми!!!
Вспомнил. Вроде,
вчера это было.
Первая Любовь... :oops: :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19078
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 21:33
#8419
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Цитата:
drakon:
Никто мне не пишет


Наверное ты полковник уже.
Но это...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19078
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.06.23 - 21:37
#8420
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Пароль не забыл?
Напиши мне письмо хоть две строчки всего.. Ответ - ******, смотри шифр.
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