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≡ Ролики, бройлеры, кожа... - Какие проекты начали и какие приостановили работу в Аркалыке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46988
Ролики, бройлеры, кожа... - Какие проекты начали и какие приостановили работу в Аркалыке
Отправлено: 15.06.23 - 15:00
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- В городе много инвестиционных проектов, которые начали свою работу, - отметил на брифинге аким Аркалыка. - Поэтому населения обеспечено занятостью как в АПК, так и промышленном секторе. Заработная плата - более 200 000 тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26520
Re: Ролики, бройлеры, кожа... - Какие проекты начали и какие...
Отправлено: 15.06.23 - 15:00
#1
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Цитата:
- В связи с геополитической ситуации в Украине предприятие некоторое время переживает трудности по сбыту, - пояснил аким Аркалыка. - Основные покупатели были из Европы и Украины. 


Давайте вещи будем называть своими именами.
-В связи с агрессией России."

Хотя бы так.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
544
Ролики, бройлеры, кожа... - Какие проекты начали и какие приостановили работу в Аркалыке
Отправлено: 15.06.23 - 15:22
#2
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Хватит везде вставлять Россию.
Это уже тревожный звоночек- среди слов Аркалык, Украина и Европа между строк,для себя, видеть Россию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26520
Ролики, бройлеры, кожа... - Какие проекты начали и какие приостановили работу в Аркалыке
Отправлено: 15.06.23 - 16:03
#3
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Цитата:
vofkakst:
Хватит везде вставлять Россию.

Да, журналистам надо забыть, что творится в мире и не писать об этом.
Внеси правила.
Зачем мне то говорить об этом?
Смотри статью.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6131
Re: Ролики, бройлеры, кожа... - Какие проекты начали и какие...
Отправлено: 15.06.23 - 20:37
#4
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На таможне и польские фуры и немецкие, даже Прибалтика есть, про беларусов и грузин деликатно промолчу.То что санкции коснулись не всех, очевидно , люди плевать хотели на это и ведут свои дела
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