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≡ Школы с туалетом на улице: Годунова предложила чиновникам отчитываться за траты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46988
Школы с туалетом на улице: Годунова предложила чиновникам отчитываться за траты
Отправлено: 15.06.23 - 16:07
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Выступая во время заседания Сената, Годунова заявила, что ответственность руководителей за своевременное достижение поставленных целей за "те деньги, которые они на это просили из республиканского бюджета и Национального фонда, недостаточно".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26520
Re: Школы с туалетом на улице: Годунова предложила чиновникам...
Отправлено: 15.06.23 - 16:07
#1
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Школы без унитазов..
Кого то мне это напоминает.
Потом уже повзрослевшие школьники живут по привычке без них и начинают гадить под себя..
Потом спаситель приходит и дарит им унитазы, за которые благодарные люди идут умирать..
Так и будет, если и у нас не будет унитазов..
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