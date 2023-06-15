Re: Школы с туалетом на улице: Годунова предложила чиновникам...

Отправлено: - 16:07

Школы без унитазов..

Кого то мне это напоминает.

Потом уже повзрослевшие школьники живут по привычке без них и начинают гадить под себя..

Потом спаситель приходит и дарит им унитазы, за которые благодарные люди идут умирать..

Так и будет, если и у нас не будет унитазов..