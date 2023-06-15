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≡ Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46988
Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара, пояснили в МЧС
Отправлено: 15.06.23 - 16:00
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Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев пояснил, почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара. С вопросом к вице-министру МЧС журналисты обратились в кулуарах Сената.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26520
Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...
Отправлено: 15.06.23 - 16:00
#1
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Нашим толстотелым и пузатым чиновникам профессионалам нужно учиться у простого украинского комика, как стать сильным, волевым человеком, которого весь мир начал уважать за пару лет и который за год только добился, что у него есть все.
И это при том, что у них нет нефти и газа как у нас..
За 36 лет так ничего и не сделали..
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