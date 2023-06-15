Re: Почему в Казахстане нет самолетов для тушения пожара,...

Отправлено: - 16:00

Нашим толстотелым и пузатым чиновникам профессионалам нужно учиться у простого украинского комика, как стать сильным, волевым человеком, которого весь мир начал уважать за пару лет и который за год только добился, что у него есть все.

И это при том, что у них нет нефти и газа как у нас..

За 36 лет так ничего и не сделали..