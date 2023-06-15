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≡ Сколько заявок подали казахстанцы на прием в первый класс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46988
Сколько заявок подали казахстанцы на прием в первый класс
Отправлено: 15.06.23 - 15:40
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По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения, прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля этого года и продлится до 1 августа 2023 года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26520
Re: Сколько заявок подали казахстанцы на прием в первый класс
Отправлено: 15.06.23 - 15:40
#1
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Я прям разрываюсь, в казахский или русский классы отдать.
Теперь многие, кто раннее говорили, что надо отдавать в русские классы, говорят, отдавай в казахскую школу.
По русски то он будет по любому говорить, а вот чтоб по казахски нужна школа.
Сейчас ходим в казахский садик пока что, но он ведь не школа..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26520
Re: Сколько заявок подали казахстанцы на прием в первый класс
Отправлено: 15.06.23 - 15:44
#2
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И еще это Геополитическая ситуация в мире, то есть российская агрессия, если продлится еще лет 20,то наверно да, проблема такая будет существовать, когда многие будут отказываться от русского языка..
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