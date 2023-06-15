Re: Сколько заявок подали казахстанцы на прием в первый класс

Отправлено: - 15:40

Я прям разрываюсь, в казахский или русский классы отдать.

Теперь многие, кто раннее говорили, что надо отдавать в русские классы, говорят, отдавай в казахскую школу.

По русски то он будет по любому говорить, а вот чтоб по казахски нужна школа.

Сейчас ходим в казахский садик пока что, но он ведь не школа..