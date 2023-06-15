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- В связи с геополитической ситуации в Украине предприятие некоторое время переживает трудности по сбыту, - пояснил аким Аркалыка. - Основные покупатели были из Европы и Украины.

Цитата:Давайте вещи будем называть своими именами.-В связи с агрессией России."Хотя бы так.