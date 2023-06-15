Re: Связь нужна, Интернет тоже, но по закону - Аким областного...

Отправлено: - 09:55

А зачем менять то, что ещё не один десяток лет выстоит? ЖБ столбы очень долговечны. В прошлую реконструкцию абая поменяли столбы на железные. И где они сейчас?

Видимо вот почему уже около месяца связь стала просто отвратительная. Интернет просто никакой, звонки- булькающие и квакающие. Но зато будут столбы новые))