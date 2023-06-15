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Связь нужна, Интернет тоже, но по закону - Аким областного центра - о своей позиции относительно операторов сотовой связи
Связь нужна, Интернет тоже, но по закону - Аким областного центра - о своей позиции относительно операторов сотовой связи
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