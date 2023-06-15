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≡ Связь нужна, Интернет тоже, но по закону - Аким областного центра - о своей позиции относительно операторов сотовой связи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46982
Связь нужна, Интернет тоже, но по закону - Аким областного центра - о своей позиции относительно операторов сотовой связи
Отправлено: 15.06.23 - 09:55
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В Костанае нынешним летом обновят освещение на 28 улицах. Работы уже идут, в частности, на проспекте Абая, улице Карбышева. Подрядчик демонтирует старые железобетонные электрические опоры и меняет их на современные металлические. Но речь идет не только о модернизации освещения. Опорами пользуются операторы проводного Интернета, сотовой связи.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
542
Re: Связь нужна, Интернет тоже, но по закону - Аким областного...
Отправлено: 15.06.23 - 09:55
#1
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А зачем менять то, что ещё не один десяток лет выстоит? ЖБ столбы очень долговечны. В прошлую реконструкцию абая поменяли столбы на железные. И где они сейчас?
Видимо вот почему уже около месяца связь стала просто отвратительная. Интернет просто никакой, звонки- булькающие и квакающие. Но зато будут столбы новые))
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6128
Re: Связь нужна, Интернет тоже, но по закону - Аким областного...
Отправлено: 15.06.23 - 10:42
#2
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Если следовать элементарной логике, хозяева столбов хотят доить владельцев кабелей, а для этого отличный повод, мол меняем столбы, забирайте ваши сопли и валите куда хотите или же бабки на стол.
Бетонные опоры ЛЭП возле моего дома уже шестьдесят лет служат верой и правдой, надеюсь ещё столько же лет простоят, никому в голову не приходит что у них есть срок службы....
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