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Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46982
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 14.06.23 - 19:11
Экипаж патрульной полиции заметил грузовой автомобиль, нарушавший ПДД. Когда полицейские, используя сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковые маячки, пытались остановить фуру, та неоднократно пыталась объехать патрульную машину по встречной полосе.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6128
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 14.06.23 - 19:11
Уговорили значит, что крайне редко удается нашему брату, однако узбеки смогли, надо же, поддались на уговоры узбеков. Я не удивлен...
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 14.06.23 - 19:36
Цитата:
Там безполезно. Ему говоришь стой тут, щас очередь двинится и пойдём. Оно, нету логики. Нету нечего. Ему дгд где доки на груз? Оно хрень какую-то показывает, такое впечатление ребёнок нарисовал..
Будьте внимательны на дороге. Фура сегодня это не значит профи.
сайлау курманов:
Там безполезно. Ему говоришь стой тут, щас очередь двинится и пойдём. Оно, нету логики. Нету нечего. Ему дгд где доки на груз? Оно хрень какую-то показывает, такое впечатление ребёнок нарисовал..
Будьте внимательны на дороге. Фура сегодня это не значит профи.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4298
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 14.06.23 - 20:29
Цитата:
У меня , в связи с этим, такой вопрос: - " почему все фуры, по крайней мере большинство, прижимаются к центру, даже иногда левым колесом по встречке, редко какая фура едет максимально прижатой к правой стороне ?? С чем это связано ??
Я на трассе даже моргаю им левым повортником и показываю рукой - мол, прими вправо, слишком близко к центру едешь.
Vit:
Фура сегодня это не значит профи
Фура сегодня это не значит профи
У меня , в связи с этим, такой вопрос: - " почему все фуры, по крайней мере большинство, прижимаются к центру, даже иногда левым колесом по встречке, редко какая фура едет максимально прижатой к правой стороне ?? С чем это связано ??
Я на трассе даже моргаю им левым повортником и показываю рукой - мол, прими вправо, слишком близко к центру едешь.
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 14.06.23 - 21:05
Цитата:
ACROS:Незнаю. Щас время изменилось. Трудно самому стало понять че к чему . Водители ругаются друг перед другом . Как вариант на полосе придавлена дорога. Если на середину выходишь она ровная.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 13.06.23
- Сообщений:
- 48
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 14.06.23 - 22:32
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1757
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 14.06.23 - 22:56
Цитата:
А может обочину цепануть боятся?
Vit:
А может обочину цепануть боятся?
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 276
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 15.06.23 - 01:06
Думаю тут должна работать полиция, и чем больше штраф для фур тем аккуратней они будут ездить. Так как в последние годы вообще полный беспредел ! прут по центру, дорогу не уступают. нужно принимать меры, пока народ за это не всзялся, потом будет война, а это плохо.
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 15.06.23 - 09:47
Цитата:
Там хватает штрафов, поверь мне . А полиция должна работать не избирательно!. А то нарисовали по городу сплошняк ( сплошные линии) и теперь сидять и ждут. Ловушка для мышек . Штраф то огого. Для многих месячная зп.
Tenkisch:
Там хватает штрафов, поверь мне . А полиция должна работать не избирательно!. А то нарисовали по городу сплошняк ( сплошные линии) и теперь сидять и ждут. Ловушка для мышек . Штраф то огого. Для многих месячная зп.
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 15.06.23 - 09:55
Цитата:
Tenkisch:Что б не думали что мы чай с сахаром пьем. За нарушение рто ( режим труда и отдыха. ) штраф доходит в зависимости от сложности до 2500 евро. Это так для инфы .
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 15.06.23 - 10:01
Цитата:
Упс. Многие конечно не знают. Есть спец аппарат( тахограф) он пишет сколько ты ехал, сколько ты стоял. В рефах тоже самое особено у нас там пишется какая температура была вчера в 13 ч 42 мин. Всё записывается. , кто медикаменты возят. Всё записывается и при остановки не Полиции а транспортной службой идёт проверка. Штрафы огоромные.
[Исправлено: Vit, 15.06.2023 - 09:07]
Tenkisch:
Упс. Многие конечно не знают. Есть спец аппарат( тахограф) он пишет сколько ты ехал, сколько ты стоял. В рефах тоже самое особено у нас там пишется какая температура была вчера в 13 ч 42 мин. Всё записывается. , кто медикаменты возят. Всё записывается и при остановки не Полиции а транспортной службой идёт проверка. Штрафы огоромные.
[Исправлено: Vit, 15.06.2023 - 09:07]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2292
Re: Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной...
Отправлено: 15.06.23 - 10:44
Цитата:
По штрафам мы впереди планеты всей, чем больше штраф тем соблазнительней возможность решить по половинке с ДП
Tenkisch:
и чем больше штраф для фур тем
и чем больше штраф для фур тем
По штрафам мы впереди планеты всей, чем больше штраф тем соблазнительней возможность решить по половинке с ДП
Дальнобойщик из Узбекистана пытался уехать от патрульной машины по встречной полосе в Костанайской области
Отправлено: 15.06.23 - 10:51
Цитата:
saba:Не половинка. Друзья делите на три. Например штраф 10 тыщ. Предлагайте 3. Если оно не хочет то пусть пишет. Потому как половинку вы сможете через Каспий оплатить. Не кормите их.
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