Отправлено: - 20:29

Vit:

Фура сегодня это не значит профи

Цитата:У меня , в связи с этим, такой вопрос: - " почему все фуры, по крайней мере большинство, прижимаются к центру, даже иногда левым колесом по встречке, редко какая фура едет максимально прижатой к правой стороне ?? С чем это связано ??Я на трассе даже моргаю им левым повортником и показываю рукой - мол, прими вправо, слишком близко к центру едешь.