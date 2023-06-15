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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9339
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.23 - 09:42
#6586
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Спецоперация, 14 июня. Главное:
▪️Минобороны России сообщило, что ночью были нанесены удары по резервам ВСУ и иностранных наемников, складам;

▪️ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс человек убитыми и ранеными, не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия, сообщило Минобороны;

▪️ Генсек НАТО заявил о неизбежности украинских потерь при наступлении на "хорошо подготовленные статичные оборонительные линии" российских войск, это касается и западной техники;

▪️Украинские военные, принимающие участие в контрнаступлении, критикуют западную технику, пишет Washington Post;

▪️ Так называемый "Русский добровольческий корпус" входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", заявил координатор николаевского подполья;

▪️ Два человека получили осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела посёлка Глушково в Курской области, сообщил губернатор;

▪️ Директор ЦРУ Бернс уже через месяц после диверсии на "Северных потоках" знал, что Россия не причастна к ней, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники;

▪️ Если США поставят Украине снаряды с обедненным ураном, это нанесет ущерб экологии, а украинское зерно будет заражено, заявила Захарова;

▪️ Киевский режим отказался от проведения транспарентного расследования катастрофы на Каховской ГЭС и начал апеллировать к МУС - потому что этот суд давно стал инструментом антироссийской повестки, добавила она;

▪️ Полный сход воды в Херсонской области и возвращение Днепра в русло после катастрофы на ГЭС прогнозируется к 20 июня, заявили местные власти;

▪️ Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны России не могут быть бесконечными, заявил Песков;

▪️ Если бы выборы в США в 2020 выиграл Трамп, конфликта на Украине бы не было, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.

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