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Спецоперация, 14 июня. Главное:▪️Минобороны России сообщило, что ночью были нанесены удары по резервам ВСУ и иностранных наемников, складам;▪️ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс человек убитыми и ранеными, не считая погибших в результате применения российского высокоточного оружия, сообщило Минобороны;▪️ Генсек НАТО заявил о неизбежности украинских потерь при наступлении на "хорошо подготовленные статичные оборонительные линии" российских войск, это касается и западной техники;▪️Украинские военные, принимающие участие в контрнаступлении, критикуют западную технику, пишет Washington Post;▪️ Так называемый "Русский добровольческий корпус" входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", заявил координатор николаевского подполья;▪️ Два человека получили осколочные ранения средней тяжести в результате обстрела посёлка Глушково в Курской области, сообщил губернатор;▪️ Директор ЦРУ Бернс уже через месяц после диверсии на "Северных потоках" знал, что Россия не причастна к ней, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники;▪️ Если США поставят Украине снаряды с обедненным ураном, это нанесет ущерб экологии, а украинское зерно будет заражено, заявила Захарова;▪️ Киевский режим отказался от проведения транспарентного расследования катастрофы на Каховской ГЭС и начал апеллировать к МУС - потому что этот суд давно стал инструментом антироссийской повестки, добавила она;▪️ Полный сход воды в Херсонской области и возвращение Днепра в русло после катастрофы на ГЭС прогнозируется к 20 июня, заявили местные власти;▪️ Жесты доброй воли по зерновой сделке со стороны России не могут быть бесконечными, заявил Песков;▪️ Если бы выборы в США в 2020 выиграл Трамп, конфликта на Украине бы не было, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.