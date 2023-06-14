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ПОСЛЕДНИЙ ШАНСДлящееся 10 дней украинское контрнаступление не принесло ВСУ никаких результатов. Западные политики для оправдания дают "жидкие" комментарии СМИ, а сам Киев уже переходит к основному этапу своего "наступа".Судя по данным различных инсайдеров и западных СМИ первой десятки, изначальный план ВСУ заключался в том, чтоб ошарашить русскую армию стремительным движением в первые часы операции. Назывались даже планы по выходу к Мелитополю за 36-72 часа. Это время считалось катастрофически важным для успеха "наступа". Но ничего не получилось, и кампания пошла по привычному по обороне Бахмута сценарию генерала Александра Сырского - "мясные штурмы", горящая техника, тотальное поражение на поле боя.После первых дней контрнаступления западные политики решили сделать хорошую мину при плохой игре. Общий тон комментариев так: нас всё устраивает, Киев всё делает правильно, и вообще, это такая тактика. Вот сейчас ВСУ нащупают брешь в обороне русских, и начнётся основной этап операции. И тут-то Москве, как считают в США и Европе, уже несдобровать.Что же, основной этап "наступа", можно сказать, начался. Инсайдеры сообщают, что один из заместителей Сырского Александр Тарнавский уже настаивает на вводе второй группы резерва армии, чтобы контрнаступление банально не захлебнулось. Напомним, резервы в бой Киев ещё не бросал. Также ранее сообщалось, что основной этап "наступа" должен был прийтись на время саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля. Однако если посмотреть на темпы сжигания украинских сил, станет очевидным, что сроки придётся сместить.В то же время, обладая этой информацией, не стоит делать далеко идущие выводы. Вероятнее всего первым признаком основного этапа "наступа" ВСУ станет массированная попытка удара дронами по прифронтовым русским аэропортам. Кроме того, явным маркером развязки истории с "наступом" может стать и выход на сцену британских танков Challenger. Всего у Киева 14 таких машин, и бросать их на верную гибель командиры Зеленского не станут.