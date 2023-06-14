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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 439 из 439«1...437438439
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26509
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 18:24
#6571
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найти место по фото онлайн

Мда..
Головкин уже не чемпион..

[Исправлено: 111, 14.06.2023 - 18:24]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9334
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 22:09
#6572
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СКАЗАЛ, КАК ОТРЕЗАЛ!
Президент Александр Лукашенко рассказал, почему ужесточилась его риторика в общении с украинскими оппонентами. Всё дело в турецком раунде переговоров. Тогда Зеленский предложил Лукашенко поговорить через Кирилла Буданова:
"Он [Зеленский] мне предлагает ‘Давай поговорим’. Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехали туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально".А потом в переговорный процесс вмешались американцы. По всей видимости, сообщили Киеву, что говорить нельзя. И "пошли какие-то трения".
В результате украинская сторона предложил Минску встретиться в Стамбуле "в следующий раз". Но тут отказал уже Лукашенко:"Да пошли вы на хрен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать – давайте разговаривать".
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9334
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 22:11
#6573
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ССЫ...УНЫ
Западные делегаты сбежали из зала заседания ОБСЕ, когда представитель России уличил НАТО в причастности к военным преступлениям ВСУ. Это может интерпретировать как политический демарш, так и страх перед выдвинутыми Россией обвинениями.

Об этом инциденте рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, представители России продемонстрировали в ОБСЕ обломки ракет от американских РСЗО "Хаймарс", которыми украинская армия обстреливает жилые дома в Донецке. Москва настаивает на том, что раз Запад предоставляет Украине своё оружие и не следит за тем, чтобы оно не применялось для убийства мирных жителей, значит он тоже является соучастником военного преступления.
Представители России поинтересовались, как бы на Западе отнеслись к этому, если бы обстреливали "Хаймарсами" англичан в Ирландии, французов в Бельгии или шведов в Финляндии. Гаврилов также добавил, что реакция западных делегатов весьма показательна. Им проще убежать, чем ответить на неудобные вопросы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9334
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 22:13
#6574
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Обстрел Брянской области: После атаки ВСУ ранены два человека.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. К сожалению, есть пострадавшие. В результате агрессии ВСУ, ранения получили два человека. Всем оказывается медицинская помощь. Скорая уже доставила раненых в больницу. Также, по словам Богомаза, на месте работают оперативные службы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9334
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 22:30
#6575
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Адам Делимханов жив-здоров и даже не ранен... А также объяснил, зачем дразнил ЦИПСО, распространявшие обратную информацию.
Кадыров говорит, что фейки были на грани: "Убили Героя России и чуть ли не 200 бойцов". Несколько часов назад телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Госдумы (а затем на отдельных депутатов) сообщил о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне СВО.
Затем спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал коллегам, что поговорил с Делимхановым: мол, чувствует себя хорошо, желает всем здоровья. В то же время, украинские телеграм-каналы настаивали, что Делимханов убит в зоне СВО.

После началось жонглирование информацией, в котором принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров:Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит, - написал глава Чечни, подначивая украинскую разведку связаться с ним.
А дальше Кадыров оставил новое сообщение в телеграм-канале, где опроверг сообщения о ранении Делимханова. Также глава Чечни рассказал, зачем дразнил ЦИПСО, приведя примеры наглого вранья украинских источников.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26509
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.23 - 03:12
#6576
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Цитата:
yudjin:
Все танки уничтожаются на подступах нашим позициям.

Хех..
Господи..
Зачем вообще мериться пипиками?
Надо смотреть на результаты..
Киев за три дня, денацификация, демилитаризация, Нато отступит от границ и тд..
Или уже цели СВО другие?
Захватить территорию как в прошлом веке у фашистов и удерживать?
Результат.
Важнее всего..
И каков он, если соотносить его с планами Киев за три дня?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26509
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.23 - 03:14
#6577
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Это вам не картошку копать и чувствовать, что выкапываешь и съедаешь предателей и нацистов..
Да и с картофелем и дачей как видим проблемы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26509
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.23 - 03:18
#6578
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И результат..
Когда то фашисты за два года захватили нашу страну по полной, но за три года наши деды, мой в том числе, показали им.
Так что не все потеряно.
Отбирать всегда труднее у фашистов, чем отдавать.
Ведь отдали то без объявления войны, что там в 4 утра, что тут в 5 утра, когда все спят..
Так что не нужно торопить события.
Фашизм не пройдет..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26509
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.23 - 03:19
#6579
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И по погибшим.
Да, мы отдали тогда в разы больше убитыми.
27 миллионов официально.
И мы стали свободными от них.
Украина тоже может быть потеряет больше, но тоже будет свободна от фашизма..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26509
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.06.23 - 03:20
#6580
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Это ли не настоящая радость, быть свободными, не рабами как некоторые?
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