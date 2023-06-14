СКАЗАЛ, КАК ОТРЕЗАЛ! Президент Александр Лукашенко рассказал, почему ужесточилась его риторика в общении с украинскими оппонентами. Всё дело в турецком раунде переговоров. Тогда Зеленский предложил Лукашенко поговорить через Кирилла Буданова: "Он [Зеленский] мне предлагает ‘Давай поговорим’. Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехали туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально".А потом в переговорный процесс вмешались американцы. По всей видимости, сообщили Киеву, что говорить нельзя. И "пошли какие-то трения". В результате украинская сторона предложил Минску встретиться в Стамбуле "в следующий раз". Но тут отказал уже Лукашенко:"Да пошли вы на хрен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать – давайте разговаривать".
ССЫ...УНЫ Западные делегаты сбежали из зала заседания ОБСЕ, когда представитель России уличил НАТО в причастности к военным преступлениям ВСУ. Это может интерпретировать как политический демарш, так и страх перед выдвинутыми Россией обвинениями.
Об этом инциденте рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, представители России продемонстрировали в ОБСЕ обломки ракет от американских РСЗО "Хаймарс", которыми украинская армия обстреливает жилые дома в Донецке. Москва настаивает на том, что раз Запад предоставляет Украине своё оружие и не следит за тем, чтобы оно не применялось для убийства мирных жителей, значит он тоже является соучастником военного преступления. Представители России поинтересовались, как бы на Западе отнеслись к этому, если бы обстреливали "Хаймарсами" англичан в Ирландии, французов в Бельгии или шведов в Финляндии. Гаврилов также добавил, что реакция западных делегатов весьма показательна. Им проще убежать, чем ответить на неудобные вопросы.
Обстрел Брянской области: После атаки ВСУ ранены два человека. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. К сожалению, есть пострадавшие. В результате агрессии ВСУ, ранения получили два человека. Всем оказывается медицинская помощь. Скорая уже доставила раненых в больницу. Также, по словам Богомаза, на месте работают оперативные службы.
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