Отправлено: - 22:11

ССЫ...УНЫЗападные делегаты сбежали из зала заседания ОБСЕ, когда представитель России уличил НАТО в причастности к военным преступлениям ВСУ. Это может интерпретировать как политический демарш, так и страх перед выдвинутыми Россией обвинениями.Об этом инциденте рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, представители России продемонстрировали в ОБСЕ обломки ракет от американских РСЗО "Хаймарс", которыми украинская армия обстреливает жилые дома в Донецке. Москва настаивает на том, что раз Запад предоставляет Украине своё оружие и не следит за тем, чтобы оно не применялось для убийства мирных жителей, значит он тоже является соучастником военного преступления.Представители России поинтересовались, как бы на Западе отнеслись к этому, если бы обстреливали "Хаймарсами" англичан в Ирландии, французов в Бельгии или шведов в Финляндии. Гаврилов также добавил, что реакция западных делегатов весьма показательна. Им проще убежать, чем ответить на неудобные вопросы.