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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 18:24
#6571
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найти место по фото онлайн

Мда..
Головкин уже не чемпион..

[Исправлено: 111, 14.06.2023 - 18:24]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 22:09
#6572
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СКАЗАЛ, КАК ОТРЕЗАЛ!
Президент Александр Лукашенко рассказал, почему ужесточилась его риторика в общении с украинскими оппонентами. Всё дело в турецком раунде переговоров. Тогда Зеленский предложил Лукашенко поговорить через Кирилла Буданова:
"Он [Зеленский] мне предлагает ‘Давай поговорим’. Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехали туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально".А потом в переговорный процесс вмешались американцы. По всей видимости, сообщили Киеву, что говорить нельзя. И "пошли какие-то трения".
В результате украинская сторона предложил Минску встретиться в Стамбуле "в следующий раз". Но тут отказал уже Лукашенко:"Да пошли вы на хрен. Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать – давайте разговаривать".
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 22:11
#6573
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ССЫ...УНЫ
Западные делегаты сбежали из зала заседания ОБСЕ, когда представитель России уличил НАТО в причастности к военным преступлениям ВСУ. Это может интерпретировать как политический демарш, так и страх перед выдвинутыми Россией обвинениями.

Об этом инциденте рассказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, представители России продемонстрировали в ОБСЕ обломки ракет от американских РСЗО "Хаймарс", которыми украинская армия обстреливает жилые дома в Донецке. Москва настаивает на том, что раз Запад предоставляет Украине своё оружие и не следит за тем, чтобы оно не применялось для убийства мирных жителей, значит он тоже является соучастником военного преступления.
Представители России поинтересовались, как бы на Западе отнеслись к этому, если бы обстреливали "Хаймарсами" англичан в Ирландии, французов в Бельгии или шведов в Финляндии. Гаврилов также добавил, что реакция западных делегатов весьма показательна. Им проще убежать, чем ответить на неудобные вопросы.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9333
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 22:13
#6574
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Обстрел Брянской области: После атаки ВСУ ранены два человека.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. К сожалению, есть пострадавшие. В результате агрессии ВСУ, ранения получили два человека. Всем оказывается медицинская помощь. Скорая уже доставила раненых в больницу. Также, по словам Богомаза, на месте работают оперативные службы.
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