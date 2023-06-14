Тебя гад выбрали. С чистыми руками, без крови. Иди, реши проблему. Такой шанс бывает не раз в жизни такое бывает раз в тыщу лет. Он не смог войти в историю как чистый, сильный, президент который смог остановить войну! Теперь уже любой расклад , не будет день Победы. Теперь при любом раскладе день скорби будет.
По моей логике мне на них просто плевать. Украинцы и русские, братские мне народы. Если для вас смерть матери или брата больнее, чем смерть какой нибудь жительницы или жителя Судана, то судя вашей логике, вы нацистка.. Это так?
Командир 72-й бригады вс РФ, который раньше был захвачен в плен Вагнерами и позже отпущен, утверждает, что позиции Делимханова слили "пригожинцы" в отместку Кадырову. Сам Делимханов в тяжёлом состоянииЗапасаемся попкорном.Инсайдер UA |
Никто не слышит ничего. Это дошло и до нас.Аргументов нет, осталась война. с одной стороны 15 км глубоко эшелонированной обороны, с другой стороны украинцы подкрёплённые техникой Запада, с третьей стороны мы, как будто на арене гладиаторов, смотрим , кто кого больше поубивает. Браво лучшим.
Главно дойти где то в район Токмака. Потом керачить врага год, два, три, пять лет, включая мост. Отойдут как миленькие, как с Херсона.. Жертвы не важны. Важно умирать не рабами, живущими по 100 лет на коленях, а свободным народом, пусть погибающим и в 30.. Где то вспомнился Емеля Пугачев..
Отличные новости, чем больше стран Нато, тем лучше это для Мира
🇭🇺В США заблокировали продажу HIMARS для ВенгрииThe Washington Post сообщает, что глава Комитета Сената по международным отношениям республиканец Джеймс Риш заблокировал продажу США оружия Венгрии на сумму 735 млн долларов в качестве наказания за отказ страны утвердить членство Швеции в НАТО.Как отмечает издание, это редкий шаг, направленный на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет расширению альянса в преддверии июльского саммита в Вильнюсе.
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