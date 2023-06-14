Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 16:11

Тебя гад выбрали. С чистыми руками, без крови. Иди, реши проблему. Такой шанс бывает не раз в жизни такое бывает раз в тыщу лет. Он не смог войти в историю как чистый, сильный, президент который смог остановить войну! Теперь уже любой расклад , не будет день Победы. Теперь при любом раскладе день скорби будет.