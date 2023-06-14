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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:04
#6556
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Цитата:
111: Хех.. 156 тысяч пришли вместо убитых.. Это же какие потери живой силы в России..
Ну а какие потери хлопцев, их не считают. Потому что им западу на срать сколько погибнут ребят.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:06
#6557
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Зато ваш пан Зеленский доволен. Приказ хозяев выполнил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:11
#6558
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Тебя гад выбрали. С чистыми руками, без крови. Иди, реши проблему. Такой шанс бывает не раз в жизни такое бывает раз в тыщу лет. Он не смог войти в историю как чистый, сильный, президент который смог остановить войну! Теперь уже любой расклад , не будет день Победы. Теперь при любом раскладе день скорби будет.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1215
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:21
#6559
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Цитата:
Vit:
Где беременую женщину

Ты ещё вспомни распятого мальчика. Вот тебя пропаганда грузит...
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
7
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:22
#6560
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111: Какие?Какик еще народы нам братские, с нашего бывшего СССР?

т.е. по вашей логике другие гос-ва/нации/народности бомбить/уничтожать/убивать можно?!
это уже проявление нацизма.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:28
#6561
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Цитата:
please:
т.е. по вашей логике другие гос-ва/

По моей логике мне на них просто плевать.
Украинцы и русские, братские мне народы.
Если для вас смерть матери или брата больнее, чем смерть какой нибудь жительницы или жителя Судана, то судя вашей логике, вы нацистка..
Это так?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:31
#6562
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А вот это классно



Командир 72-й бригады вс РФ, который раньше был захвачен в плен Вагнерами и позже отпущен, утверждает, что позиции Делимханова слили "пригожинцы" в отместку Кадырову. Сам Делимханов в тяжёлом состоянииЗапасаемся попкорном.Инсайдер UA  |
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:33
#6563
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Кадыров может слить информацию о Пригожине, потому как Пригожин кормит всю армию России..
За махинации..
Это ж сколько миллиардов Пригожин получает.
Получается он всесилен..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:35
#6564
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Никто не слышит ничего. Это дошло и до нас.Аргументов нет, осталась война. с одной стороны 15 км глубоко эшелонированной обороны, с другой стороны украинцы подкрёплённые техникой Запада, с третьей стороны мы, как будто на арене гладиаторов, смотрим , кто кого больше поубивает. Браво лучшим.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:40
#6565
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Цитата:
Vit:
Он не смог войти в историю как чистый, сильный, президент

Как и Путин, который смог начать войну
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:40
#6566
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Цитата:
saba:
с одной стороны 15 км глубоко

Главно дойти где то в район Токмака.
Потом керачить врага год, два, три, пять лет, включая мост.
Отойдут как миленькие, как с Херсона..
Жертвы не важны.
Важно умирать не рабами, живущими по 100 лет на коленях, а свободным народом, пусть погибающим и в 30..
Где то вспомнился Емеля Пугачев..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:42
#6567
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Вит ты послушай , что сказал Путин во время встречи с военкорами. Украины не будет,это его главная цель
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 16:44
#6568
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Признательные показания, ну это для будущего суда

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12662
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 17:01
#6569
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Цитата:
saba: что сказал Путин во время встречи с военкорами. Украины не будет,это его главная цель
А зачем такая украина которая мечтает убивать русских. Которая памятники сносит. Зачем такой не адекватный сосед?. Продажный президент который готов убивать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 17:37
#6570
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Отличные новости, чем больше стран Нато, тем лучше это для Мира


🇭🇺В США заблокировали продажу HIMARS для ВенгрииThe Washington Post сообщает, что глава Комитета Сената по международным отношениям республиканец Джеймс Риш заблокировал продажу США оружия Венгрии на сумму 735 млн долларов в качестве наказания за отказ страны утвердить членство Швеции в НАТО.Как отмечает издание, это редкий шаг, направленный на то, чтобы заставить Будапешт дать зеленый свет расширению альянса в преддверии июльского саммита в Вильнюсе.
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