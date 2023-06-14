Мы говорим только про форум НГ. Взгляды могут быть разные, но фанатизм тут у двоих только прослеживается. Цитата:
saba: не поверите сколько прилетело за секунды" Вы будете следующими за Украиной"
Поверю. Зашоренных хватает со всех сторон, но объективности это не меняет совсем. Недавно на 74.ru было интервью с одним из мобилизованных. Очень интересно рассказывает как в ходе боев меняется характер и тех кто бил себя в грудь, и тех кто сидел тихо с испуганными глазами.
Война идёт с 2014 а то и раньше. Хватает уже Одессы где в здании сожгли без оружных людей. Где беременую женщину нашли привязаной в одном из кабинетов и задушена . Этих вы хотите видеть у нас в власти ? В Украине? Нее я лично не хочу.
Я изначально знал, что всё , что продвигали в последнее время европейцы это тупик. Толерантность и т.д. Что в итоге получилось? Человечество показало зубы. Как это было сказано, человек человеку волк. Агрессию из нас никому не выбить.
Ты себя к мусульманам не приравневай . Я читал коменты в одном сайте. Там ты свой, среди чужих, и чужой среди своих. Учи казахский.. Даже если мы попадём в один окоп и будем бок об бок воевать против нацистов. И если нас возьмут в плен. То тебя чпокнут а потом растреляют. А меня сразу растреляют. Так что мотай на ус.
Не важно. Чем больше правоверных будет в России, тем более предсказуемой будет она. Надо просто родать и не жрать водку, только и всего. А насчет меня, не беспокойся, и ты и я будем к тому времени уже давно отдыхать в земле матушке..
Сторожевое в Донецкой области теперь под украинским флагомНа фото - украинская морская пехота в освобожденном поселке.👉Интересный факт. Фото сделано на фоне дачи (дом справа) Сергея Дубинского с позывным «Хмурый», который причастен к сбитию малазийского Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году. 🇺🇦 Украина Сейчас
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