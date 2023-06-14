Отправлено: - 13:17

saba:

я выставил свой комментарий к Затуллину,

saba:

их тут гораздо больше. Иначе как объяснит

saba:

не поверите сколько прилетело за секунды" Вы будете следующими за Украиной"

Цитата:Кто это такой и что за комментарий?Цитата:Мы говорим только про форум НГ. Взгляды могут быть разные, но фанатизм тут у двоих только прослеживается.Цитата:Поверю. Зашоренных хватает со всех сторон, но объективности это не меняет совсем. Недавно на 74.ru было интервью с одним из мобилизованных. Очень интересно рассказывает как в ходе боев меняется характер и тех кто бил себя в грудь, и тех кто сидел тихо с испуганными глазами.