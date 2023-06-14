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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15779
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 13:17
#6541
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Цитата:
saba:
я выставил свой комментарий к Затуллину,

Кто это такой и что за комментарий?
Цитата:
saba:
их тут гораздо больше. Иначе как объяснит

Мы говорим только про форум НГ. Взгляды могут быть разные, но фанатизм тут у двоих только прослеживается.
Цитата:
saba:
не поверите сколько прилетело за секунды" Вы будете следующими за Украиной"

Поверю. Зашоренных хватает со всех сторон, но объективности это не меняет совсем. Недавно на 74.ru было интервью с одним из мобилизованных. Очень интересно рассказывает как в ходе боев меняется характер и тех кто бил себя в грудь, и тех кто сидел тихо с испуганными глазами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2288
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 13:18
#6542
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Цитата:
Vit:
Чем будет больше провакаторов, таких как у нас.

Я знаю только одного человека, это мой брат. А я всю жизнь с ним спорил, доказывал , что русские это мои братья. Прости , но вера пошатнулась, виной этому , только в моём случае Путин
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12658
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 13:21
#6543
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Цитата:
saba: за 2021 год
Война идёт с 2014 а то и раньше. Хватает уже Одессы где в здании сожгли без оружных людей. Где беременую женщину нашли привязаной в одном из кабинетов и задушена . Этих вы хотите видеть у нас в власти ? В Украине? Нее я лично не хочу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2288
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 13:22
#6544
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Я изначально знал, что всё , что продвигали в последнее время европейцы это тупик. Толерантность и т.д. Что в итоге получилось? Человечество показало зубы. Как это было сказано, человек человеку волк. Агрессию из нас никому не выбить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2288
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 13:27
#6545
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Цитата:
Victor Yang:
Кто это такой и что за комментарий?

Это такой депутат Госдумы. председатель комитета по связям с СНГ, он заявил что наши воюют за Украину. Думаю он прав
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 13:55
#6546
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Цитата:
please:
почему вы, 111 и пр. проукраински настроенные посетители форума молчали когда США и др.страны бомбили и захватывали др.гос-ва?!:))

Какие?
Какик еще народы нам братские, с нашего бывшего СССР?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 13:56
#6547
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О, тема пошла..
Круто..
Я пока по темам прошвырнусь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 14:31
#6548
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В сети что то распространяется.
Типа ранен.
Но крутой мужик, настоящий мусульманин, я только вчера его вспоминал, такая красивая борода..

[Исправлено: 111, 14.06.2023 - 14:47]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 14:37
#6549
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и не должны гонять были там они.
Обычно мусульманская элита идет потом, за мобиками европейского типа, которые героически погибли..
А тут как то преподнесено не так..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12658
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 14:50
#6550
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Цитата:
111:
Ты себя к мусульманам не приравневай . Я читал коменты в одном сайте. Там ты свой, среди чужих, и чужой среди своих. Учи казахский.. Даже если мы попадём в один окоп и будем бок об бок воевать против нацистов. И если нас возьмут в плен. То тебя чпокнут а потом растреляют. А меня сразу растреляют. Так что мотай на ус.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 15:10
#6551
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Цитата:
Vit:
Там ты свой, среди

Не важно.
Чем больше правоверных будет в России, тем более предсказуемой будет она.
Надо просто родать и не жрать водку, только и всего.
А насчет меня, не беспокойся, и ты и я будем к тому времени уже давно отдыхать в земле матушке..

[Исправлено: 111, 14.06.2023 - 15:11]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 15:13
#6552
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Кадыров троллит СБУ..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 15:20
#6553
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Еще что то



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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
926
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 15:46
#6554
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Цитата:
yudjin:
альянс больше не сможет так спокойно и безнаказанно нападать на другие страны

Да. Мир будет в безопасности, когда одного "ТАСС уполномочен заявить..." будет достаточно, чтобы танки и самолёты США и их шавок оставались в ангарах.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.06.23 - 15:58
#6555
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Хех..
156 тысяч пришли вместо убитых..
Это же какие потери живой силы в России..
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