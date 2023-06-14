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Почему все казахстанские дети не могут получить из Нацфонда 3500 долларов
Почему все казахстанские дети не могут получить из Нацфонда 3500 долларов
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