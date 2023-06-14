НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему все казахстанские дети не могут получить из Нацфонда 3500 долларов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46976
Почему все казахстанские дети не могут получить из Нацфонда 3500 долларов
Отправлено: 14.06.23 - 14:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мажилисе одобрили в первом чтении проект поправок по вопросу запуска проекта "Национальный фонд – детям". Во время обсуждения депутат мажилиса поинтересовалась, почему детям, которые родились до 1 января 2024 года, нельзя начислить средства за все 18 лет жизни.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26455
Re: Почему все казахстанские дети не могут получить из Нацфонда...
Отправлено: 14.06.23 - 14:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут накололи.
Одни дети лучше других
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS